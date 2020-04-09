"Переживут ли ваши легкие коронавирус?": тесты от Елены Малышевой

Известная российская телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram показала, как можно проверить здоровье своих легких и выяснить, выдержат ли они коронавирус.

Первый тест заключается в том, чтобы обхватить руками свою шею. Если вы смогли соединить пальцы, то у вас все хорошо. Но если пальцы не сходятся, то вы имеете ожирение, а вместе с ним храп и остановку дыхания во сне. Люди с такими проблемами, по словам Малышевой, находятся в группе риска.

Второй тест – надувание шарика. Нужно взять обычный воздушный шарик и надуть его одним выдохом. Если диаметр надутого изделия меньше 15 сантиметров – у вас проблемы с легкими.

Последний тест заключается в том, чтобы сложить согнутые указательные пальцы. Если у вас они расходятся, то, по словам Малышевой, вы имеете хронические заболевания легких.

Подписчики усомнились в достоверности подобных способов проверки. Некоторые написали, что спокойно проходят предложенные тесты, но при этом имеют хронические заболевания, в том числе и легких.