"В медкарты прихожанам не смотрим". Как Вербное воскресенье пройдет в алтайских храмах

И на Вербное воскресенье, и на Пасху жители Алтайского края смогут прийти в церковь. Храмы продолжают работать и принимать прихожан, несмотря на призыв патриарха по возможности оставаться дома. О том, что поменяется в этом году из-за эпидемии, какие рекомендации священникам дал Роспотребнадзор и каким образом 12 апреля можно будет освятить вербы, amic.ru рассказал настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов.

Вербному воскресенью и Пасхе – быть

– Отец Роман, совсем скоро православные отметят Вербное воскресенье, а еще через неделю – Пасху. Как храмы будут проводить эти праздники в условиях самоизоляции?

– Могу точно сказать, что Вербному воскресенью в Алтайском крае – быть. Храмы все время открыты для прихожан, даже сейчас. Думаю, что как бы там ни было, их уже закрывать не станут.

Поэтому и Пасха, скорее всего, тоже пройдет в традиционной форме. Тем более что на днях в приходы Барнаульской епархии пришли рекомендации от Роспотребнадзора о том, как проводить массовые мероприятия. Будем соблюдать необходимые санитарные нормы.

– Но патриарх же попросил верующих оставаться дома.

– Да, и это правильно. Но и выгонять прихожан никто не собирается. Для самих священников ничего не поменяется: все богослужения мы проведем в обычном режиме, а двери храма открыты всегда.

Тем не менее после обращения патриарха в церкви стало приходить в разы меньше людей. Поэтому я думаю, что на Вербное воскресенье какого-то большого наплыва не будет.

– Пасха тоже пройдет в обычном режиме? А привезут ли благодатный огонь на Алтай?

– Точно я сказать не могу, привезут или нет. Но известно, что в Россию его точно доставят. Насколько я знаю, и с транспортировкой на Алтай тоже проблем не будет. В любом случае, все церковные службы мы проведем независимо от ситуации.

Вербы будут, но на улице

–- А что за рекомендации вам дал Роспотребнадзор?

– В принципе, это требования, обычные в такое время для любого массового мероприятия. Во время служений будем строго следить, чтобы прихожане соблюдали безопасную друг от друга дистанцию. Также мы усилили санитарную обработку храма, регулярно дезинфицируем иконы и дверные ручки. Помазание священники проводят в масках и при помощи одноразовых ватных палочек.

– А вербу освятить в воскресенье можно будет? Ведь веточка может быть потенциально опасной при эпидемии.

– Освящение верб тоже обязательно будет. Да, определенные риски есть. Но не нужно забывать, что в Церкви не все объясняется с рациональной стороны. При этом мы ни в коем случае не игнорируем нынешние условия. И Церковь, и государство выработали порядок работы, чтобы уменьшить риск заражения. Тем более что на счет верб в епархии тоже есть предписания: в этот раз они будут освящаться на улице. При этом будем действовать разумно: при плохой погоде подыщем для этого просторные помещения.

Храмы открыты, но надо думать головой

– Непонятно: службы проводят, храмы открыты, но ходить в них патриарх не советует. Так нужно или нет приходить на богослужение?

– Патриарх все верно сказал. Он попросил пока воздержаться от посещения и ждать особого благословения. То есть пока он не скажет обратное, его рекомендация остается в силе. В первую очередь это касалось людей в возрасте и тех, у кого слабое здоровье.

Но храм открыт, в медицинские карточки прихожан мы не заглядываем и никого не выгоняем. Тут мы надеемся на них: каждый сам должен быть благоразумным и осознавать свою ответственность. Если есть какие-то симптомы или у вас слабый иммунитет, лучше не приходить.

– То есть посещение богослужения на Вербное воскресенье не обязательно?

– В том, что человек не сможет попасть на Вербное воскресенье в храм, ничего страшного нет. Хотя бы потому, что на это есть благословение патриарха.

Мне накануне позвонила прихожанка: "Не могу прийти, врач так сказал". Считаю, что ничего в этом такого нет – здоровье важно в первую очередь. В Евангелие у Бога тоже было много послаблений для своих верующих. Когда его спросили "почему твои апостолы не постятся?", он ответил, что когда придет время – будут поститься. Так уж сложилась обстановка, которую нам надо достойно прожить и идти дальше.

Не страшно пропустить богослужение. В этом есть момент сострадания: оставшись дома, ты можешь сохранить жизни людей. Нет ничего хорошего в том, что человек пришел в храм и заразил кого-то. Так что пока я бы все равно советовал верующим немного потерпеть: это необходимая жертва ради всеобщего благополучия.