Пятница, 10 Апрель, 15:13

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,61
€ 81,09
10°

11917 +1786
Обь
318см +25


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

"В медкарты прихожанам не смотрим". Как Вербное воскресенье пройдет в алтайских храмах

, ИА "Амител"
На Алтае не собираются отменять православные праздники из-за коронавируса
Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

И на Вербное воскресенье, и на Пасху жители Алтайского края смогут прийти в церковь. Храмы продолжают работать и принимать прихожан, несмотря на призыв патриарха по возможности оставаться дома. О том, что поменяется в этом году из-за эпидемии, какие рекомендации священникам дал Роспотребнадзор и каким образом 12 апреля можно будет освятить вербы, amic.ru рассказал настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов.

Вербному воскресенью и Пасхе – быть

– Отец Роман, совсем скоро православные отметят Вербное воскресенье, а еще через неделю – Пасху. Как храмы будут проводить эти праздники в условиях самоизоляции?

– Могу точно сказать, что Вербному воскресенью в Алтайском крае – быть. Храмы все время открыты для прихожан, даже сейчас. Думаю, что как бы там ни было, их уже закрывать не станут.

Поэтому и Пасха, скорее всего, тоже пройдет в традиционной форме. Тем более что на днях в приходы Барнаульской епархии пришли рекомендации от Роспотребнадзора о том, как проводить массовые мероприятия. Будем соблюдать необходимые санитарные нормы.

– Но патриарх же попросил верующих оставаться дома.

– Да, и это правильно. Но и выгонять прихожан никто не собирается. Для самих священников ничего не поменяется: все богослужения мы проведем в обычном режиме, а двери храма открыты всегда. 

Тем не менее после обращения патриарха в церкви стало приходить в разы меньше людей. Поэтому я думаю, что на Вербное воскресенье какого-то большого наплыва не будет.

– Пасха тоже пройдет в обычном режиме? А привезут ли благодатный огонь на Алтай?

– Точно я сказать не могу, привезут или нет. Но известно, что в Россию его точно доставят. Насколько я знаю, и с транспортировкой на Алтай тоже проблем не будет. В любом случае, все церковные службы мы проведем независимо от ситуации.

Вербы будут, но на улице

–- А что за рекомендации вам дал Роспотребнадзор?

– В принципе, это требования, обычные в такое время для любого массового мероприятия. Во время служений будем строго следить, чтобы прихожане соблюдали безопасную друг от друга дистанцию. Также мы усилили санитарную обработку храма, регулярно дезинфицируем иконы и дверные ручки. Помазание священники проводят в масках и при помощи одноразовых ватных палочек.

– А вербу освятить в воскресенье можно будет? Ведь веточка может быть потенциально опасной при эпидемии.

– Освящение верб тоже обязательно будет. Да, определенные риски есть. Но не нужно забывать, что в Церкви не все объясняется с рациональной стороны. При этом мы ни в коем случае не игнорируем нынешние условия. И Церковь, и государство выработали порядок работы, чтобы уменьшить риск заражения. Тем более что на счет верб в епархии тоже есть предписания: в этот раз они будут освящаться на улице. При этом будем действовать разумно: при плохой погоде подыщем для этого просторные помещения.

Храмы открыты, но надо думать головой

– Непонятно: службы проводят, храмы открыты, но ходить в них патриарх не советует. Так нужно или нет приходить на богослужение?

– Патриарх все верно сказал. Он попросил пока воздержаться от посещения и ждать особого благословения. То есть пока он не скажет обратное, его рекомендация остается в силе. В первую очередь это касалось людей в возрасте и тех, у кого слабое здоровье.

Но храм открыт, в медицинские карточки прихожан мы не заглядываем и никого не выгоняем. Тут мы надеемся на них: каждый сам должен быть благоразумным и осознавать свою ответственность. Если есть какие-то симптомы или у вас слабый иммунитет, лучше не приходить.

– То есть посещение богослужения на Вербное воскресенье не обязательно?

– В том, что человек не сможет попасть на Вербное воскресенье в храм, ничего страшного нет. Хотя бы потому, что на это есть благословение патриарха.

Мне накануне позвонила прихожанка: "Не могу прийти, врач так сказал". Считаю, что ничего в этом такого нет – здоровье важно в первую очередь. В Евангелие у Бога тоже было много послаблений для своих верующих. Когда его спросили "почему твои апостолы не постятся?", он ответил, что когда придет время – будут поститься. Так уж сложилась обстановка, которую нам надо достойно прожить и идти дальше.

Не страшно пропустить богослужение. В этом есть момент сострадания: оставшись дома, ты можешь сохранить жизни людей. Нет ничего хорошего в том, что человек пришел в храм и заразил кого-то. Так что пока я бы все равно советовал верующим немного потерпеть: это необходимая жертва ради всеобщего благополучия.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

10.04.2020 14:14
- гость -

так без клиентов останутся на следующий год

10.04.2020 14:15
- гость -

Ёмко и по делу.

10.04.2020 14:23
Я

Предстоящая Пасха может обернуться большой бедой, как бы кощунственно это ни прозвучало.
Даже не касаясь весьма щекотливого вопроса процедуры прохождения в ходе пасхального богослужения таинства причастия, мы всё равно получаем огромное скопление народа в одном замкнутом помещении. И то, что это помещение &#8213; храм, коронавирусу без разницы, он не религиозен. А наша замечательная привычка на Пасху ходить друг другу в гости и обязательно христосоваться, то есть целовать друг друга трижды по православному обычаю, поздравляя с праздником светлого Христова Воскресения, так это для COVID-19 просто в самый раз. И здесь мы ждём от Русской православной церкви мудрости и благоразумия. Насколько мне известно, Святейший Патриарх планирует на страстной неделе обратиться к верующим, и я смею надеяться, что он порекомендует им оставаться дома и посмотреть службу по телевизору.

10.04.2020 14:26
- гость -

РПЦ - отправим в рай досрочно!

10.04.2020 14:31
- гость -

"порекомендует им оставаться дома и посмотреть службу по телевизору."
------
Вы ещё не поняли, что катриарх поступил примерно как путин.
То есть если что, то я предупреждал, но даери храмов будут открыты.
Хотя по хорошему, их должен закрыть Роспотребнадзор или оперштаб какой-нибудь.

10.04.2020 14:33
- гость -

А почему массовые мероприятия проводимые церковью это можно, а массовые мероприятия на День Победы, нельзя?

10.04.2020 14:36
- гость -


10.04.2020 14:33
- гость -
Потому что это бизнес друга, а своих друзей обнуляемый не обижает!

10.04.2020 14:38
кара нтин

митинги нельзя.
другие мероприятия возможны.

10.04.2020 14:42
Павлик

Прогуливаться значит нельзя, а собираться толпами самому уязвимому для вируса контингенту можно?

А кто потом будет отвечать? Губернатор? за их смерти и распространение вируса?

10.04.2020 14:45
- гость -

10.04.2020 14:38
кара нтин

не наминингувался, митингувальщик?

10.04.2020 14:51
- гость -

Счётчик по короновирусу на ютубе показывает сейчас 11917 инфицированных по РФ и уже 17 место.

10.04.2020 15:01
- гость -

Что-то непонятно. Выходить можно только в магазин, в аптеку и на работу. То есть по идее всех, туда пришедших, можно прямо на входе штрафовать.

10.04.2020 15:04
- гость -

15:01
- гость -
То есть по идее всех, туда пришедших, можно прямо на входе штрафовать.
---
Нет, нужно подождать, когда побольше набьётся и прихватить всех оптом.
На Б-га надейся, а сам не плошай.

10.04.2020 15:06
- гость -

по РФ и уже 17 место.

И вчера было уже 17-е, как это ни странно.

10.04.2020 15:09
- гость -

– А вербу освятить в воскресенье можно будет? Ведь веточка может быть потенциально опасной при эпидемии.

– Освящение верб тоже обязательно будет. Да, определенные риски есть. Но не нужно забывать, что в Церкви не все объясняется с рациональной стороны.
------
Да, именно это объясняет освобождение от налогов и санация церквобанка Пересвет на 160 миллиардов рублей.

10.04.2020 15:11
- гость -

15:06, а позавчера 19-е, а дней десять назад где-то 30-е было

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
15:03
Букмекер дал прогнозы на первенство Беларуси по футболу 0
14:53
За минувшие сутки в Алтайском крае не выявили ни одного случая заражения COVID-19 6
14:35
Имущество должников по ипотеке массово выставляют на торги в Алтайском крае 0
14:24
ВЦИОМ: почти 85% россиян отказались от встреч с друзьями 0
14:12
Зимняя сказка вернулась: Горный Алтай неожиданно завалило снегом 0
14:05
"В медкарты прихожанам не смотрим". Как Вербное воскресенье пройдет в алтайских храмах 16
13:54
Соцстрах оплатит двухнедельный больничный алтайским пенсионерам старше 65 лет 0
13:43
ДТП в Бийске: один водитель сбежал, другой – в шоке 1
13:33
Врачам, лечащим от коронавируса, предложили увеличить отпуск 0
13:24
"Не хочу переживать это снова". История ветерана, который никогда не говорил о войне 2
13:14
Скончавшийся сибиряк оказался носителем двух штаммов COVID-19 4
13:06
Подождешь, платеж. Как получить отсрочку по кредитам без визита в банк 2
13:00
Ехал за бутылкой водки. На Алтае водителя будут судить за смертельное ДТП 0
12:45
Алтайские колледжи будут принимать документы на поступление до середины ноября 2020 1
12:32
Алтайским учителям будут компенсировать затраты на интернет из-за дистанта 1
12:25
В Алтайском крае под наблюдение из-за COVID-19 взяли ещё почти 350 человек 11
12:16
Жители Индии из-за пандемии впервые за 30 лет смогли рассмотреть Гималаи 2
12:06
Выпускные вечера в Алтайском крае не отменят 3
12:01
Стали известны результаты анализа на коронавирус у известного алтайского спортсмена 3
11:35
11% школьников Алтая не имеют доступа к интернету, телефона или компьютера 22
11:27
"В кризис пицца должна быть по 300". Новая сеть ресторанов быстрой еды зашла в Барнаул 13
11:20
Почти на 2% снизились зарплаты в России с начала 2020 года 4
11:06
Продадим машины: директор Барнаульского зоопарка о том, как выживает "Лесная сказка" 55
10:53
Барнаульцев просят покинуть остановки на пять-семь минут 2
10:39
90-летняя жительница США переболела COVID-19 и поделилась секретом выздоровления 8
10:25
Жители Алтайского края стали чаще обращаться в центр занятости онлайн 0
10:13
Барнаул стал лидером по снижению цены на бензин в России 22
10:00
Богатырское блюдо для силы и энергии. Фаршированный перец с необычной начинкой 1
09:48
Британские ученые выяснили, что цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни 3
09:33
Ваша карта заблокирована. Бийчанка стала жертвой аферистки из Самары 1
09:19
Харви Вайнштейн излечился от коронавируса 22
09:08
Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с COVID-19 65
08:40
12 тысяч семей в Алтайском крае получают выплаты за рождение первого ребенка 1
08:20
Туфли по почте, платье на такси. Как fashion-ретейл Барнаула выживает в эпоху COVID 8
08:13
С йодом и кальцием. Где найти чистую питьевую воду с хорошим составом 0
08:05
"Как ещё не спился с этим вирусом": бездомные о жизни на улице во время самоизоляции 27
07:56
Голливудский актер Эзра Миллер может лишиться ролей из-за нападения на фанатку 0
07:44
Врачи: люди с ожирением больше подвержены депрессии 5
07:30
Пинк, Том Хэнкс и Принц Чарльз: кто из знаменитостей подхватил коронавирус 1
07:15
Меня отправили в неоплачиваемый отпуск и сократили зарплату. Законно ли это? 13
07:03
Фасад нарасхват. Как шифер и бетон принесли успех алтайскому бизнесмену 3
06:55
"Живой комплекс". Застройщик рассказал о квартале между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 21
06:40
"Кинопоиск" ищет сценаристов для своих сериалов. Конкурс доступен для всех 1
06:29
Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу 0
06:16
Только МРОТ. Почему алтайская культура пострадала от COVID-19 не меньше бизнеса 6
06:03
Холодно и скользко. О погоде в Алтайском крае 10 апреля 0
23:42
Девятиклассников освободили от сдачи предметов по выбору на ОГЭ 0
23:16
В Алтайском крае могут досрочно открыть салоны красоты 13
22:46
Россиян могут освободить от платы за капремонт 4
22:19
На Алтае пенсионерка лишилась денег при продаже коровы 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.