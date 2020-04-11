Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае

Новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. Среди заболевших пять человек – жители города Барнаула, один из Заринска и двое из Павловска.

По информации оперативного штаба региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, зарегистрированы еще восемь человек, заразившихся опасной инфекцией, в том числе один ребенок. Таким образом, общее количество пациентов с таким диагнозом достигло 29, из них трое детей.

Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на десятый день с момента приезда в Россию медики выявили у нее коронавирусную инфекцию.

Затем заразился ее муж. Несколько новых случаев заболеваний связаны и с его контактами. Другая же часть инфицированных не входила в их круг общения.

В настоящее время пациенты находятся в больнице. Все контактировавшие с ними направлены на двухнедельный карантин.

Отметим, 10 апреля из больницы выписали двух излечившихся от коронавируса жителей Алтайского края. Заболевание у них протекало в легкой форме. При этом 27 человек до сих пор находятся на лечении.

Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, он находится на аппарате ИВЛ. Еще один переносит болезнь в состоянии средней тяжести. У остальных болезнь протекает в легкой форме.