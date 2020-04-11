Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае

Новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. Среди заболевших пять человек – жители города Барнаула, один из Заринска и двое из Павловска.
По информации оперативного штаба региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, зарегистрированы еще восемь человек, заразившихся опасной инфекцией, в том числе один ребенок. Таким образом, общее количество пациентов с таким диагнозом достигло 29, из них трое детей.
Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на десятый день с момента приезда в Россию медики выявили у нее коронавирусную инфекцию.
Затем заразился ее муж. Несколько новых случаев заболеваний связаны и с его контактами. Другая же часть инфицированных не входила в их круг общения.
В настоящее время пациенты находятся в больнице. Все контактировавшие с ними направлены на двухнедельный карантин.
Отметим, 10 апреля из больницы выписали двух излечившихся от коронавируса жителей Алтайского края. Заболевание у них протекало в легкой форме. При этом 27 человек до сих пор находятся на лечении.
Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, он находится на аппарате ИВЛ. Еще один переносит болезнь в состоянии средней тяжести. У остальных болезнь протекает в легкой форме.
Комментарии
Находимся рядом с Новосибирском. Почему в крае так мало проводят тестов?
Количество выявленных напрямую зависит от количества проведенных тестов. Ну пусть не всем желающим,но с признаками гриппа и ОРВИ ...
Увидимся в 5й......
Нас убеждают, что ведется борьба с вирусом и все для этого имеется! Но а что на самом деле - тестов в крае нет, иначе зачем Новосиб, масок и костюмов для населения нет - применяются только меры репрессивного характера. При этом вождь самоустранился, сбросил все на регионы, денег не дает - но рейтинг себе поднял - это как понимать?!