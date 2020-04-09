Грузовик с газовыми баллонами перевернулся посреди дороги в Барнауле

Грузовик столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia на пересечении улиц Северо-Западная и 80-й Гвардейской Дивизии в Барнауле днем 9 апреля. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полицейские и медики, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Иномаркой управлял молодой человек 2000 года рождения, а за рулем грузовика находился мужчина 1989 года рождения. Оба живы и не получили серьезных травм. Daewoo от удара выбросило на трамвайные пути, а грузовой автомобиль перевернулся, и газовые баллоны из кузова выпали на проезжую часть. В результате инцидента движение по Северо-Западной в сторону Антона Петрова было затруднено.

Сотрудники ГИБДД устанавливают детали происшествия.