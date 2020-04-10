Только МРОТ. Почему алтайская культура пострадала от COVID-19 не меньше бизнеса

Работники учреждений культуры Алтайского края ушли на каникулы длиной в несколько месяцев. Еще в середине марта все театры, музеи, кинотеатры и концертные залы в регионе закрыли из-за угрозы распространения коронавируса. Уже известно, что учреждения культуры не возобновят свою деятельность ни в апреле, ни в мае, а может быть и даже летом. Под угрозой Шукшинские дни на Алтае, фестиваль Роберта Рождественского и другие массовые мероприятия. Из-за отмены концертов, спектаклей и других мероприятий учреждения культуры уже потеряли миллионы рублей, которые идут в фонд заработной платы. Все это может привести к тому, что тысячи работников культуры в крае получат как минимум только за апрель зарплату уровня МРОТ: от 12 до 14 тысяч рублей.

Девять тысяч человек на МРОТ

Сейчас дома в режиме самоизоляции находятся более девяти тысяч представителей отрасли, объяснила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Работают в полном режиме на "удаленке" только бухгалтеры и экономисты. Артисты же и музыканты просто не могут работать дистанционно: элементарно даже невозможно репетировать спектакль.

По словам Безруковой, учреждения находятся в разных финансовых условиях. Какие-то почти на 100% финансируются из бюджета, а есть те, кто сильно зависят от внебюджетных доходов (в первую очередь, от театрально-концертных гастролей). Около четверти доходов таких учреждений – продажа билетов. Только за март на концертах артисты недополучили около 7 миллионов рублей, музеи – почти 500 тысяч рублей. За апрель эти цифры станут еще больше, соответственно, персоналу нечем будет платить стимулирующую часть зарплаты. Рассчитывать можно только на МРОТ, которые гарантированы государством.

"Поэтому гарантировать людям мы можем только ту часть зарплаты, которая обеспечена бюджетом. Внебюджетные надбавки просто неоткуда начислять", – отметила министр культуры.

По словам Елены Безруковой, в мае тоже не будут проводить мероприятия, поэтому многих работников культуры могут отправить в оплачиваемый отпуск. Открывать театры до осени в ведомстве не планируют. Да и денег у людей после длинных выходных много не будет, чтобы тратить их на походы в кино или театры.

"Люди не побегут в театры, будет экономическая напряженность. Возврат к массовым мероприятиям будет последним. Май – нерабочий сезон, люди едут на дачи, заняты другими делами. Театры денег не заработают", – пояснила министр.

Всех – в оплачиваемый отпуск

Сейчас на уровне правительства страны принято решение о том, что учредители в лице министерств в регионах могут менять показатели для театров по заполняемости залов. Именно от того, сколько зрителей приходит на спектакли в алтайских театрах, и зависит их финансирование из бюджета. Чем больше людей – тем более денег на новые постановки дало государство. Схема очень простая. Однако все театры ушли на самоизоляцию еще в марте – за 2,5 месяца до официального окончания сезона. В результате, например, театр драмы имени Шукшина просто не сможет выполнить те самые нормативы по заполняемости зала.

Сейчас артисты находятся дома. Раз в неделю постановки театра можно посмотреть на YouTube, и новые интерактивные формы уже нашли спрос у зрителей. Однако денег это театру не приносит. Кроме того, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в театре драмы готовили премьеру спектакля "Непрощенная" по одноименному роману Альберта Лиханова. Из-за коронавируса ее перенесли на весну 2021 года.

Как рассказала amic.ru директор театра Любовь Березина, из-за отсутствия спектаклей артисты не получат свои гонорары. Они могут рассчитывать только на деньги, предусмотренные в бюджете Алтайского края. В среднем для артиста эта сумма на уровне МРОТ – от 12 до 15 тысяч рублей. Получать такую зарплату в течение нескольких месяцев подряд – это, безусловно, удар по карману.

Как пояснила Березина, ситуация не такая безнадежная, как в других сферах, пострадавших от эпидемии коронавируса. Хотя бы потому, что какие-то деньги из бюджета предусмотрены. С другой стороны, сейчас никто не знает, как будет развиваться ситуация. И сегодня, после различных послаблений от губернатора Виктора Томенко для бизнеса, в театре надеются, что и им разрешат хотя бы репетировать. Делать это через интернет практически невозможно. Если первые несколько дней, говорит Березина, артисты радовались, что наконец-то могут отдохнуть дома от спектаклей, то сейчас они хотят работать и работать. Она добавила, что в мае все сотрудники театра уйдут в отпуск. Обычно это происходило только летом.

"Театр – это не здание, а зрители и артисты. Нас сначала лишили зрителей, а потом и возможности заниматься репетициями. Сейчас все сидим дома и больше ничем не занимаемся. Я иногда бываю в театре, и у меня возникает жутковатое ощущение от тишины. Мы ощутили удар от длинных выходных. У нас отменилась премьера, мы не можем работать. Неизвестно, как будет дальше складываться ситуация. Мы в мае уходим в отпуск, чтобы 4 июня выйти на работу и приступить к репетиции премьеры "Ревизор". Дальше мы все плавно должны войти в свое русло и осенью мы вновь будем принимать зрителей", – рассказала Любовь Березина.

Тревога за завтрашний день

Как рассказала председатель краевой организации профсоюза работников культуры Алтайского края Лариса Зорина, у представителей отрасли есть тревога за завтрашний день. Уже были звонки в Крайсовпроф от работников культуры, которые жаловались на урезание заработной платы. В каждом конкретном случае удалось решить вопрос с Министерством культуры. По словам Ларисы Зориной, у многих артистов и культработников зарплата состоит из двух частей: оклад и стимулирующая часть, которую можно заработать на концертах, мероприятиях. Поскольку сейчас все они лишены возможности работать, то получат только голый оклад в размере МРОТ. Для техперсонала суммы еще скромнее. Так, техничка в районном Доме культуры и вовсе может заработать за апрель от 2 до 6 тысяч рублей.

"Наша сейчас задача – не допустить сокращений и перегибов на местах. Сейчас мы живем в эпоху форс-мажоров. Все меняется по несколько раз в день. Но мы добились, чтобы за март люди получили нормальную заработную плату. Больше тревогу у меня вызывает апрель. Той внебюджетной подушки у директоров учреждений нет. Могли на чем-то сэкономить. У кого-то фонд внебюджетный составлял и до 40%. Эти деньги шли на зарплаты. Сейчас учреждения просто лишились этих средств к существованию. Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме", – сказала Лариса Зорина.

Она отметила, что преподаватели школы искусств в Барнауле могли заработать с помощью платных уроков. В режиме изоляции они лишились этого источника дохода. Лишь некоторые педагоги нашли способ, как проводить занятия через интернет.

"Сейчас работники культуры не получают стимулирующие выплаты. Оклады маленькие. Действительно, вся гарантия бюджета сводится только к МРОТ. Мы надеемся, что правительство предоставит дополнительные дотации для краевых учреждений культуры", – добавила Лариса Зорина.

По ее мнению, уже не первый год на уровне губернатора Алтайского края ведутся разговоры об увеличении окладной части для работников культуры. Средняя заработная плата в регионе в сфере хоть и составляет около 30 тысяч рублей, но на деле она отличается по краю на 10 тысяч. Особенно тяжело приходится работникам районных Домов культуры. Они получают зарплату из бюджетов районов. В случае кризиса и неблагоприятного сценария именно они попадут первыми под оптимизацию и сокращения, а этого допустить нельзя. Также, по мнению Ларисы Зориной, больше всех в этой истории с нерабочими выходными пострадали работники концертных залов, доход которых зависел от продажи билетов и мероприятий.

9 мая онлайн

Ключевой вопрос для сферы культуры в период коронавируса – как отметить День Победы 9 мая. Проводить репетиции сейчас просто нет возможности. Даже после завершения "президентских" нерабочих дней 30 апреля, на подготовку останется всего неделя. Успеть подготовиться будет нереально. Вероятно, ко Дню Победы зрителям в онлайн-режиме предложат архивные записи о Великой Отечественной войне.

Как пояснил amic.ru заместитель директора Дома культуры Тальменского района Сергей Акулов, сейчас все работники учреждения отпущены по домам. Как праздновать 75-летие Победы, в районе еще никто не знает. Скорее всего, часть мероприятий пройдет в интернете.

"Все мероприятия в районе отменены. Пытаемся хоть какие-то акции проводить через интернет. Хоть как-то дистанционно работать", – отметил он. Сергей Акулов добавил, что за март они получили зарплату в полном объеме. Финансируется учреждение из бюджета района. Получат ли работники дома культуры зарплату в мае? Сергей Акулов затруднился ответить.