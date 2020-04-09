Еще у одного ребенка в Алтайском крае подтвердили COVID-19

Выросло число детей в Алтайском крае, которые заразились COVID-19. Теперь их двое. Как уже сообщал amic.ru, в целом за последние сутки в регионе выявили три новых случая заражения.

"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 21 человек, в том числе два ребенка: один случай – завозной, четыре случая выявлены у больных пневмонией, два – у заболевших ОРВИ, 14 – по контакту с заболевшими", – уточнили в оперативном штабе.

Все заболевшие проживают на территории Барнаула.

Как ранее писал amic.ru, первым ребенком, заразившимся коронавирусной инфекцией в регионе стал шестилетний барнаулец. Его поместили в изолятор городской больницы №11. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. По информации amic.ru, второй заразившийся ребенок — школьного возраста.

По данным на 9 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше тысячи человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.