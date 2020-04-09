Еще у одного ребенка в Алтайском крае подтвердили COVID-19

Выросло число детей в Алтайском крае, которые заразились COVID-19. Теперь их двое. Как уже сообщал amic.ru, в целом за последние сутки в регионе выявили три новых случая заражения.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 21 человек, в том числе два ребенка: один случай – завозной, четыре случая выявлены у больных пневмонией, два – у заболевших ОРВИ, 14 – по контакту с заболевшими", – уточнили в оперативном штабе.
Все заболевшие проживают на территории Барнаула.
Как ранее писал amic.ru, первым ребенком, заразившимся коронавирусной инфекцией в регионе стал шестилетний барнаулец. Его поместили в изолятор городской больницы №11. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. По информации amic.ru, второй заразившийся ребенок — школьного возраста.
По данным на 9 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше тысячи человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
Детей то за ЧТО !!!!!!
А как у заболевших ОРВИ выявили, дайте комментарии. Они какие-то особенные, что им тесты сделали?
Температура, сухой кашель. Терапевт пишет ОРВИ, тест на коронавирус не положен. А кому с ОРВИ положен?
Как-как. 2 случая это у пневмонийщиков. У всех с пневмонией делают тест. Т.е. в городе полный ... Это значит что их кто-то заразил и про них никто не знает. Они ходят, шарятся и разносят заразу по магазам, подъездам и т.п.
Хотя нет, наврал, тоже интересно что за ОРВИ.
Смысл примерно в том, что больных уже на 2 порядка больше. В статистику попадают только тяжелые больные с пневмонией. Зараза активно распространяется людьми с бессимптомным течением.
9.04.2020 17:10
Пердуччи из Италии
Ты загнался, дружок. В 5-й пока только один был тяжелый.