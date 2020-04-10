Голливудский актер Эзра Миллер может лишиться ролей из-за нападения на фанатку

Голливудский Актер Эзра Миллер набросился на фанатку возле одного из баров. Пользователи социальных сетей создали петицию с просьбой отстранить его от ролей, пишет "Афиша".

По информации Variety, актер отдыхал в баре, когда к нему подошли поклонники. Эзру разозлило поведение людей, а чуть позже его попросили покинуть заведение. На улице он стал показывать поклонникам шрамы, полученные в драках, и девушка в шутку предложила ему сразиться. Миллер схватил ее за шею и с криком "Ты подраться хочешь? Ты этого хочешь?" повалил на землю.

На сайте Change.org появилась петиция с просьбой отстранить его от роли Барри Аллена в экранизации комикса "Флеш", а в социальных сетях распространяется хештег #ezramillerisoverparty, под которым пишут комментарии, осуждающие актера.