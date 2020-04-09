Замначальника Алтайской таможни осудят за незаконную охоту

Следственный комитет завершил разбирательство по делу заместителя Алтайской таможни. Его обвиняют в незаконной охоте, которая нанесла крупный ущерб.

По данным следствия, в феврале 2020 года в Шелаболихинском районе таможенник, не имея соответствующего разрешения, незаконно убил самку лося. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края оценило ущерб в 80 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. В целях обеспечения гражданского иска следователи наложили арест на имущество обвиняемого на сумму более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Следкома.