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Темнокожие американцы чаще всего умирают от осложнений, вызванных коронавирусом

, ИА "Амител"
Этот факт показал проблемы, которые остро стоят в США
Фото: sfgate.com

Фото: sfgate.com

Темнокожие американцы больше всего подвержены смертности от коронавируса, чем население США в целом, сообщает Reuters.

Губернатор Луизианы заявил, что более 70% от всех умерших в штате – афроамериканцы. Власти предполагают, что это демонстрирует недоступность медицинских услуг для темнокожего населения. Кроме того, представители этой расы чаще других страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. 

Большую смертность темнокожих ранее отмечал и президент США Дональд Трамп. Белый дом решил оказать этой группе населения дополнительную поддержку. О каких именно мерах шла речь, Трамп не уточнил.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.04.2020 16:38
гость

это демонстрирует недоступность медицинских услуг для темнокожего населения

В США недоступность медицинских услуг? Фейк какой то

10.04.2020 16:38
гость

Расисты

10.04.2020 16:47
- гость -

10.04.2020 16:38
гость
это демонстрирует недоступность медицинских услуг для темнокожего населения

В США недоступность медицинских услуг? Фейк какой то

Ну если у тебя нет страховки (а её нет у 30 млн. американцев - примерно 10% населения), то нифига не доступность. Да и страховка покрывает далеко не все расходы.

10.04.2020 16:50
- гость -

10.04.2020 16:38
гость Врач из НЙ
"К сожалению похоже, что социальное неравенство по городу отражается и в статистике ковид. Больше 60 процентов умерших представители афро и латиноамериканского населения, которого в городе в районе 50 процентов. Вирус не расист, он не искусственного происхождения, но он с удовольствием обнажает все проблемы города, нищету, скученность, недоверие к медицинским и административным рекомендациям."

10.04.2020 16:58
- гость -

16:50
Вирус не расист, он не искусственного происхождения
---
Искусственного. Изобретён китайчонком по фамилии Женг в биолабе Уханя. Он единственный в мире, кто ковырялся в этом мышином вирусе и вроде подправил его геном. Публикации о его исследованиях начинались 2015 года.

10.04.2020 16:59
Мадам

А как дело обстоит в Европе с мигрантами? Что-то такая статистика не попадалась... Они тоже соблюдают режим самоизоляции и сидят по домам? Или их вирус не берёт? Или для них создано особое медицинское обслуживание? Просто итнересно...

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