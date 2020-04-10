Темнокожие американцы чаще всего умирают от осложнений, вызванных коронавирусом

Темнокожие американцы больше всего подвержены смертности от коронавируса, чем население США в целом, сообщает Reuters.
Губернатор Луизианы заявил, что более 70% от всех умерших в штате – афроамериканцы. Власти предполагают, что это демонстрирует недоступность медицинских услуг для темнокожего населения. Кроме того, представители этой расы чаще других страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.
Большую смертность темнокожих ранее отмечал и президент США Дональд Трамп. Белый дом решил оказать этой группе населения дополнительную поддержку. О каких именно мерах шла речь, Трамп не уточнил.
Комментарии
это демонстрирует недоступность медицинских услуг для темнокожего населения
В США недоступность медицинских услуг? Фейк какой то
Расисты
10.04.2020 16:38
гость
это демонстрирует недоступность медицинских услуг для темнокожего населения
В США недоступность медицинских услуг? Фейк какой то
Ну если у тебя нет страховки (а её нет у 30 млн. американцев - примерно 10% населения), то нифига не доступность. Да и страховка покрывает далеко не все расходы.
10.04.2020 16:38
гость Врач из НЙ
"К сожалению похоже, что социальное неравенство по городу отражается и в статистике ковид. Больше 60 процентов умерших представители афро и латиноамериканского населения, которого в городе в районе 50 процентов. Вирус не расист, он не искусственного происхождения, но он с удовольствием обнажает все проблемы города, нищету, скученность, недоверие к медицинским и административным рекомендациям."
16:50
Вирус не расист, он не искусственного происхождения
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Искусственного. Изобретён китайчонком по фамилии Женг в биолабе Уханя. Он единственный в мире, кто ковырялся в этом мышином вирусе и вроде подправил его геном. Публикации о его исследованиях начинались 2015 года.
А как дело обстоит в Европе с мигрантами? Что-то такая статистика не попадалась... Они тоже соблюдают режим самоизоляции и сидят по домам? Или их вирус не берёт? Или для них создано особое медицинское обслуживание? Просто итнересно...