Темнокожие американцы чаще всего умирают от осложнений, вызванных коронавирусом

Темнокожие американцы больше всего подвержены смертности от коронавируса, чем население США в целом, сообщает Reuters.

Губернатор Луизианы заявил, что более 70% от всех умерших в штате – афроамериканцы. Власти предполагают, что это демонстрирует недоступность медицинских услуг для темнокожего населения. Кроме того, представители этой расы чаще других страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

Большую смертность темнокожих ранее отмечал и президент США Дональд Трамп. Белый дом решил оказать этой группе населения дополнительную поддержку. О каких именно мерах шла речь, Трамп не уточнил.