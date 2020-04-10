"Кинопоиск" ищет сценаристов для своих сериалов. Конкурс доступен для всех

Один из крупнейших онлайн-кинотеатров в России "Кинопоиск HD" запустил конкурс для сценаристов. Цель марафона – найти авторов для новых сценариев.

Отборочный этап пройдет с 8 апреля по 30 июля. Каждому участнику нужно будет сочинить сюжет для очередного эпизода нескольких сценариев разных жанров, представленных на сайте конкурса.

На втором этапе, который начнется с 25 июля, авторы должны будут подать заявку на оригинальный сериал. Перед началом работы выбранные конкурсанты смогут пообщаться с известными продюсерами, сценаристами и режиссерами.

20 финалистов должны будут подготовить полноценные презентации своих проектов, которые будут рассмотрены на онлайн-питчинге.

Участвовать в конкурсе могут не только профессионалы, но и любители. Для тех, кто пройдет третий этап, будут организованы обучающие вебинары, которые позволят закрыть пробелы в знаниях.