Британские ученые выяснили, что цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Ученые из Кембриджского университета проверили больше 100 тысяч человек и выяснили, что цвет волос является показателем продолжительности жизни, пишет Nature Communications.

Людей разделили на две группы: со светлыми волосами и с темными. Оказалось, что у темноволосых половое созревание начинается раньше, а специалистами доказано, что ранний пубертат увеличивает риск развития опасных заболеваний. Брюнеты и брюнетки чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа.

Светловолосые люди в раннем возрасте испытывают гораздо меньше нагрузки на организм, что, чаще всего, позволяет им жить дольше. Ученые считают, что цвет волос напрямую связан с гипофизом – железой, которая выделяет гормоны, которые влияют на половые железы, управляющие пигментацией волос.