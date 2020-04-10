"Мир мужчин не готов к женщине-герою". Режиссер "Хищных птиц" объяснила провал фильма

Режиссер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин" (Харли Квин добавили в название, для того чтобы хоть как-то поднять продажи билетов) объяснила причину плохих результатов картины в прокате, пишет The HollywoodReporter.

По мнению Кэти Янь, бокс-офис фильма получился небольшим, из-за того что работу по комиксам DC сняла женщина. Она считает, что зрители не готовы видеть женщину во главе супергеройского фильма. Вместе с тем Янь заявила, что готова снять продолжение истории и показать еще одну героиню комиксов – Ядовитого Плюща.

"Хищные птицы" стали самым непопулярным кинокомиксом DC. Картина собрала в прокате 200 млн долларов при бюджете в 100 млн.

Ранее режиссер ремейка "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на то, что ее фильм провалился в прокате из-за неготовности мужчин смотреть на героев-женщин. При этом зрители напомнили ей, что "Чудо-женщина" и "Капитан Марвел" были вполне успешны.