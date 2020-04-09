Россиян могут освободить от платы за капремонт

Россияне должны быть временно освобождены от потребности оплачивать капитальный ремонт жилья. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, сообщает Lenta.ru.
По мнению депутата, в условиях пандемии коронавируса россиян стоит освободить от платы за капитальный ремонт. При этом в подобной ситуации нужно поддержать и организации сферы ЖКХ, которые потеряют деньги.
Диденко подчеркнул, что при этом котельные и электростанции должны продолжать работу, а потому государство должно ввести меры поддержки и для них.
Как ранее сообщил amic.ru, россиян в этом году освободили от штрафов за просрочки по коммунальным платежам. По мнению правительства, это поможет жителям страны во время пандемии COVID-19. В свою очередь, компании из сферы коммунальных платежей заявили о возможных триллионных долгах за коммунальные услуги, которые накопятся у россиян за год отсутствия штрафов.
Комментарии
Капремонт это побор с лохов за услуги, которые им никогда не окажут. Но они же терпилы. Поэтому заплатят
Хее.В нашем ЖКХ Кристалл по адресу Малахова 177а и так скоро дом рухнет,потому как с начала постройки цоколь ни кто не обслуживал. От этого дом рухнет скоро. Кирпичи по перитметру высыпаются.А все годы на кап.ремонт брали. А теперь от ЖКХ вообще ни чего не дождёшься. И действительно дом рухнет.