Гендиректор АО "Курорт Белокуриха" рассказал о ежедневных многомиллионных убытках

АО "Курорт Белокуриха" ежедневно несет многомиллионные убытки из-за режима самоизоляции, написал гендиректор компании Константин Ежов на своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня ситуация сложнее, чем когда бы то ни было, — заявил Ежов. — Реальная картина такова: курорт закрыт, отдыхающие не приезжают, вечером Белокуриха представляет очень мрачную картину".

По словам Ежова, в ближайшие месяцы ситуация едва ли изменится. При этом необходимо постоянно выплачивать коммунальные платежи, налоги, зарплаты сотрудникам. Их в компании около 1,3 тысячи зимой и 1,5 тысячи – летом.

"Ежедневно курорт терпит убытки, исчисляемые миллионами, а общий размер финансовых потерь по истечении двух месяцев даже трудно себе представить", — написал руководитель компании.

Ежов подчеркнул, что курорт – это градообразующее предприятие, и от поступающих от него налогов напрямую зависит социальная сфера города. Гендиректор АО при этом уточнил, что ресурсов компании еще хватит на полтора-два месяца подобного простоя, но затем и они подойдут к концу.

В связи с этим он выразил надежду, что региональные власти и банки не оставят компанию без поддержки в столь трудное для нее время.

"Мы живем сложно, живем тяжело, но делаем максимум и очень надеемся на шаги федерального и регионального правительств в поддержку санаторно-курортного бизнеса, особенно в части кредитования", — констатировал Ежов.

Он надеется, что благодаря помощи со стороны властей АО "Курорт Белокуриха" удастся пережить этот сложный период, когда ей приходится возвращать деньги за путевки, а также рассчитываться по задолженностям.