Гендиректор АО "Курорт Белокуриха" рассказал о ежедневных многомиллионных убытках

АО "Курорт Белокуриха" ежедневно несет многомиллионные убытки из-за режима самоизоляции, написал гендиректор компании Константин Ежов на своем аккаунте в Instagram.
"Сегодня ситуация сложнее, чем когда бы то ни было, — заявил Ежов. — Реальная картина такова: курорт закрыт, отдыхающие не приезжают, вечером Белокуриха представляет очень мрачную картину".
По словам Ежова, в ближайшие месяцы ситуация едва ли изменится. При этом необходимо постоянно выплачивать коммунальные платежи, налоги, зарплаты сотрудникам. Их в компании около 1,3 тысячи зимой и 1,5 тысячи – летом.
"Ежедневно курорт терпит убытки, исчисляемые миллионами, а общий размер финансовых потерь по истечении двух месяцев даже трудно себе представить", — написал руководитель компании.
Ежов подчеркнул, что курорт – это градообразующее предприятие, и от поступающих от него налогов напрямую зависит социальная сфера города. Гендиректор АО при этом уточнил, что ресурсов компании еще хватит на полтора-два месяца подобного простоя, но затем и они подойдут к концу.
В связи с этим он выразил надежду, что региональные власти и банки не оставят компанию без поддержки в столь трудное для нее время.
"Мы живем сложно, живем тяжело, но делаем максимум и очень надеемся на шаги федерального и регионального правительств в поддержку санаторно-курортного бизнеса, особенно в части кредитования", — констатировал Ежов.
Он надеется, что благодаря помощи со стороны властей АО "Курорт Белокуриха" удастся пережить этот сложный период, когда ей приходится возвращать деньги за путевки, а также рассчитываться по задолженностям.
Комментарии
Ну давайте курорт откроем. Пусть приедут туристы. Да побольше. Как долбанет и поваляться все там же. Вот прибыли то будет. Только не в кармане, а на кладбище
Господин Ежов , озвучь пожалуйста сои личные доходыт за годы действия АО. И посмотрим какую зпл себе начислял. А не в доходы компании откладывал, а также своим сотрудникам.
это что ж получается: каждый день многомиллионные убытки, значит сколько миллиардов они в месяц зарабатывали, можно было бы и заначку делать на разный случай. Получается все эти стенания от лукавого, потом денег попросить под это дело
Да уж, хуже чем печенеги
Горе то какое.
Ежов зарабатывает немного. Он депутат, а его расходы публикуются открыто. Чуть больше Мрот.
расскажите ему кто нибудь, что недополученная прибыль это не убытки.