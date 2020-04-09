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Гендиректор АО "Курорт Белокуриха" рассказал о ежедневных многомиллионных убытках

, ИА "Амител"
Курорт простаивает из-за режима самоизоляции
Константин Ежов / Фото: instagram.com/ezhov_kurort_belokuriha

Константин Ежов / Фото: instagram.com/ezhov_kurort_belokuriha

АО "Курорт Белокуриха" ежедневно несет многомиллионные убытки из-за режима самоизоляции, написал гендиректор компании Константин Ежов на своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня ситуация сложнее, чем когда бы то ни было, — заявил Ежов. — Реальная картина такова: курорт закрыт, отдыхающие не приезжают, вечером Белокуриха представляет очень мрачную картину".

По словам Ежова, в ближайшие месяцы ситуация едва ли изменится. При этом необходимо постоянно выплачивать коммунальные платежи, налоги, зарплаты сотрудникам. Их в компании около 1,3 тысячи зимой и 1,5 тысячи – летом.

"Ежедневно курорт терпит убытки, исчисляемые миллионами, а общий размер финансовых потерь по истечении двух месяцев даже трудно себе представить", — написал руководитель компании.

Ежов подчеркнул, что курорт – это градообразующее предприятие, и от поступающих от него налогов напрямую зависит социальная сфера города. Гендиректор АО при этом уточнил, что ресурсов компании еще хватит на полтора-два месяца подобного простоя, но затем и они подойдут к концу.

В связи с этим он выразил надежду, что региональные власти и банки не оставят компанию без поддержки в столь трудное для нее время.

"Мы живем сложно, живем тяжело, но делаем максимум и очень надеемся на шаги федерального и регионального правительств в поддержку санаторно-курортного бизнеса, особенно в части кредитования", — констатировал Ежов.

Он надеется, что благодаря помощи со стороны властей АО "Курорт Белокуриха" удастся пережить этот сложный период, когда ей приходится возвращать деньги за путевки, а также рассчитываться по задолженностям.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.04.2020 19:22
Гость

Ну давайте курорт откроем. Пусть приедут туристы. Да побольше. Как долбанет и поваляться все там же. Вот прибыли то будет. Только не в кармане, а на кладбище

9.04.2020 19:28
гость

Господин Ежов , озвучь пожалуйста сои личные доходыт за годы действия АО. И посмотрим какую зпл себе начислял. А не в доходы компании откладывал, а также своим сотрудникам.

9.04.2020 19:41
гость

это что ж получается: каждый день многомиллионные убытки, значит сколько миллиардов они в месяц зарабатывали, можно было бы и заначку делать на разный случай. Получается все эти стенания от лукавого, потом денег попросить под это дело

9.04.2020 19:46
Але

Да уж, хуже чем печенеги

9.04.2020 19:48
- гость -

Горе то какое.

9.04.2020 19:49
- гость -

Ежов зарабатывает немного. Он депутат, а его расходы публикуются открыто. Чуть больше Мрот.

9.04.2020 19:58
технарь

расскажите ему кто нибудь, что недополученная прибыль это не убытки.

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