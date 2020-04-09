Алтайский министр рассказал, когда у школьников закончится учебный год

Министр образования Алтайского края Максим Костенко во время онлайн-конференции рассказал, когда в регионе закончится дистанционное обучение и учебный год.

"Удаленное образование предварительно продлится до 30 апреля", — сказал Костенко.

Он добавил, что при ответственном отношении этот срок может быть сокращен и школьники вернутся в классы. Проверочные работы предложено проводить после 30 апреля. Предполагается, что они могут пройти в дистанционном формате, но документов по этому вопросу пока нет.

Учебный год завершится 30 мая. Продлевать и сокращать его не планируют (кроме выпускных классов).

Напомним, что на данный момент в Алтайском крае зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Под наблюдением в регионе находятся около 1,2 тысяч человек.