Компании, увольняющие сотрудников в нерабочий месяц, не получат господдержку

Компании, сокращающие штат, не могут претендовать на первоочередную государственную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В среду Владимир Путин во время совещания с губернаторам заявил, что будет справедливо помочь в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость, а потерявшим работу сотрудникам стоит оказать поддержку напрямую.

Как ранее сообщил amic.ru, некоторые компании начали сокращение рабочих дней для снижения затрат на зарплаты в период кризиса. По мнению аналитиков, это равноценно сокращению 20% штата. Экономисты же предсказали падение доходов и рост безработицы в России на фоне пандемии COVID-19.