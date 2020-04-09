Костенко уточнил, как будут работать детские лагеря в Алтайском крае

Детские лагеря в Алтайском крае готовятся к началу работы в штатном режиме с 1 июня, но если эпидемическая обстановка к этому моменту не стабилизируется, то их открытие придется отложить, рассказал в ходе онлайн-конференции министр образования и науки региона Максим Костенко.

По его словам, девять тысяч родителей уже забронировали путевки в детские оздоровительные лагеря и частично оплатили. В связи с угрозой распространения коронавируса реализация путевок приостановлена.

"При благоприятной эпидобстановки работа лагерей возобновится. Если лагеря не будут работать, деньги родителям вернут в полном объеме", — уточнил Костенко.

Согласно плану, в регионе начнут работу почти 900 лагерей, в том числе и пришкольные. В этом году их на 10 больше, чем в прошлом. Сумма выделенных на эти цели средств увеличилась на 10%.

Как ранее писал amic.ru, для борьбы с коронавирусом российские власти решили остановить работу детских лагерей, горнолыжных трасс, домов отдыха, пансионатов и санаториев. Согласно постановлению, ограничение будет действовать до 1 июня.

Оно распространяется на все российские курорты, от местного до федерального уровня, в том числе и на гостиничные комплексы. Останавливаться в них можно лишь на время служебных поездок.