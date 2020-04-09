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Максим Костенко рассказал, что зарплаты учителей в Алтайском крае не снизятся

, ИА "Амител"
Министр образования ответил на вопросы граждан в прямом эфире
Фото: ptzgovorit.ru

Фото: ptzgovorit.ru

Зарплаты учителей в Алтайском крае не изменятся из-за перехода на дистанционное обучение. Об этом во время видео-конференции рассказал Министр образования Максим Костенко.

Он заверил, что поводов для беспокойства нет и о сокращении выплат не может быть и речи. 

"Указ президента по нерабочей неделе четко гласит – никакого снижения оплаты труда. Даже если мы говорим об уделенной форме обучения", — сказал Костенко. 

В случае, если зарплаты все-таки будут снижены, министр порекомендовал обратиться на сайт министерства или на горячую линию по вопросам оплаты труда работников образования. Он отметил, что все сообщения будут рассматривать адресно. 

Кроме того, во время конференции Максим Костенко рассказал о том, как будут работать детские лагеря и когда у алтайских школьников закончится учебный год. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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