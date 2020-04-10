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Врачи: люди с ожирением больше подвержены депрессии

, ИА "Амител"
Чем больше лишнего веса, тем человеку грустнее
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Люди с лишним весом оказались более подвержены риску депрессии. Об этом сообщает med-heal.ru со ссылкой на исследование из Университета Лестера в Великобритании.

Врачи на протяжении 15 лет изучали почти 500 тысяч жителей Британии, которые страдали от ожирения, и выявили, что шанс развития депрессии зависит от лишнего веса.

Согласно полученным данным, каждый четвертый с индексом массы тела от 25 до 29 страдает депрессивными состояниями. Среди людей с ИМТ выше 30 депрессия встречается почти у половины.

Врачи отметили, что хоть исследования и подтверждают зависимость лишнего веса и депрессии, при подборе антидепрессантов, в первую очередь, нужно отталкиваться от настроения пациента. Если акцентировать внимание на лишнем весе, то депрессия такого человека может лишь усугубиться.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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