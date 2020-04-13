Прогони кота и за дело. Как оставаться профессионалом, работая в пижаме

Стартовала третья неделя удалённой работы. Многие уже привыкли, и возможно, рады. Другие хотят скорее вернуться в офис, а третьи продолжают "спотыкаться" и срывают дедлайны. К какой категории вы относите себя или своих подчинённых – не имеет значения, главное, что четыре урока от "Билайна" помогут оптимизировать работу для всех.

Занятие первое. Рабочее место

Браться за дело сидя на кровати – плохая идея. Несмотря на то, что ехать никуда не нужно, о спальне надо забыть. Проснувшись, поспешите в другую комнату. Когда вы окажитесь там, где собираетесь трудиться – в голове активируется рабочий режим. Так будет намного проще забыть о постели.

А теперь домашнее задание: оборудуйте рабочее место. Желательно поставить стол к стене и убрать лишние элементы декора, чтобы не отвлекаться. А бодро начинать дни поможет приложение Alarmy (6+). Это специальный будильник для тех, кто больше всех страдает по утрам. Девиз разработчиков: "Спите, если сможете". Звучит как вызов.

Второе занятие. Планирование и контакт с коллективом

Пора вспомнить вечерние школьные сборы учебников на утро. В конце дня напоминайте себе о новых задачах и оценивайте время на их выполнение. Нужно распределить дела по значимости и работать над ними строго планомерно, разумеется, с перерывами. Приложения-календари Timepage (6+) и Trello (6+) вовремя напомнят о задачах. Но чтобы всё пошло по плану, нужно их составить.

На протяжении дня поддерживайте связь, не прерывайте контакты с коллегами. Постоянный онлайн гарантирует быстрый 4G интернет от "Билайна". А простое приложение "Мой Билайн"(12+) спасает, когда нужно решить вопросы обслуживания, а выходить из дома, как сейчас, нежелательно.

Для переписки и обмена файлами с коллегами также заранее выберите сетевую площадку. Её обязательно должен поддерживать ваш смартфон. Так не нужно "привязываться" к компьютеру, чтобы что-то прочитать или посмотреть. Файлы будут приходить прямо "в руки", а вы с коллегами останетесь мобильными. Организовать рабочий чат несложно, но если есть необычные пожелания, то можно обратить внимание на вспомогательный сервис Slack (6+).

Занятие третье. Коты, дети, соцсети

Дети и питомцы – это самое дорогое. Мужья и жёны тоже, но при "удалёнке" придется быть одинаково строгим со всеми. Объясните близким, что вы работаете, но обязательно уделите им время позже. С кошкой договориться проще, достаточно убрать её с клавиатуры и приступить к работе. Собаку предлагаем передать под ответственность близкого, который занят менее важным вопросом, чем вы.

Пролистывание лент в соцсетях тоже нужно отложить. А вместе с ними и мобильные игры. Но это не запрет! Посмотреть фото сына маминой подруги можно во время перерыва. Главное – самодисциплина. При желании привить себе полезную привычку стоит обратиться к приложению Habit (6+) для iOS. Его аналог на Android называется Loop (6+). Для тех, кто серьёзно зависим от соцсетей подойдёт программа Flipd (6+). Она действует радикально – на время блокирует экран телефона.

В домашней работе (а она теперь всегда домашняя) придётся тренировать концентрацию и терпение. Есть множество методов, которые повышают мотивацию к полезным занятиям. Например, опция "Гиги за мозги"* в приложении "Мой Билайн". Используя её можно получать дополнительный трафик за каждые 30 минут чтения. Кроме этого предлагаем подключить "Гиги за детокс"**. Опция избавляет от лишнего сёрфинга в смартфоне. Взамен пользователю также добавляют трафик, который пригодится для ответственных задач.

Урок четвёртый. Рабочий настрой и усталость

Выгореть на работе не сложно. Достаточно несколько дней трудиться по 12 часов. А оставить дело тяжело, особенно когда интернет не "тормозит". "Билайн" за последние пару лет в два с половиной раза увеличил количество базовых станций 4G в Алтайском крае. Скорость мобильного интернета также подняли вдвое*.

Но даже в самой сложной работе нельзя отказываться от обеда. Не перекус и не поход на кухню за булочной. Полдень – пора полноценно поесть, расслабиться и посмотреть любимые видео или выполнить задания в образовательных приложениях.

Отметим, ещё четыре года назад "Билайн" начал внедрять проект BeeFREE. Согласно плану, сотрудники могут несколько дней в неделю трудиться удалённо. Опыт получился положительным и работники решили поделиться результатами на вебинаре.

* Гиги – гигабайты. Акция проходит с 17 июня 2019 года по 16 июня 2020 года во всех регионах России за исключением Чукотского АО, Республики Крым и Севастополя. Для участия в акции необходима регистрация в приложении "Мой Билайн" (12+). За чтение от 30 минут в сутки в приложении Bookmate (12+) участник получает 50 бонусных Мб в день; в тарифных планах с безлимитным интернетом предоставляется возможность бесплатной раздачи трафика в течение 1 часа 1 раз в сутки. Бонус начисляется при положительном балансе на момент начисления. Более подробная информация об организаторе акции и самом предложении доступна на www.beeline.ru/gigi-za-mozgi

** Акция проходит с 27 марта 2018 года по 16 июня 2020 года во всех регионах России за исключением Чукотского АО, Республики Крым и Севастополя. Более подробная информация об акции доступна на www.beeline.ru

Организатор акций – ПАО "ВымпелКом".

*** по данным внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом"

Alarmy – "Тревога"

Timepage – "Хронометр"

Slack – "Слабина"

Habit – "Привычка"

Loop – "Петля"

BeeFREE – "Бифри"