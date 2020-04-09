В Горном Алтае разрешили работать парикмахерским и салонам красоты

В Республике Алтай возобновляется работа стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава республики Олег Хорохордин подписал указ, согласно которому некоторые организации могут возобновить работу при условии регулярной дезинфекции помещений и дистанцировании.

В частности, работать разрешили стоматологическим кабинетам, парикмахерским, салонам красоты (при предварительной записи и нахождении не более 3 человек в зале), автомастерским, ветеринарам, ремонту обуви и другим. Всего в утвержденном перечне более 40 видов организаций. Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований будет выполнять Роспотребнадзор.

Как подчеркнул Хорохордин, режим самоизоляции никто не отменял, и он продолжит действовать до 30 апреля. Жители республики должны оставаться дома, не выходить на улицу без необходимости, максимально ограничивать контакты и носить маску на улице.

Как ранее сообщил amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко дополнил свой указ о самоизоляции и разрешил продолжить работу представителей более чем 40 отраслей. Однако некоторые представители бизнеса требуют расширить список. В частности, владельцы салонов красоты просят разрешить им работать, поскольку в противном случае их ждет разорение.