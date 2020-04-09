В Барнауле подготовили госпиталь для больных коронавирусом детей

Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом детей подготовили в Барнауле на базе Центра охраны материнства и детства Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Минздрава на своем аккаунте в Instagram.

"Как только в регионе будет выявлено больше 5 детей, заболевших коронавирусом, начнется заполнение инфекционного госпиталя Центра охраны материнства и детства, — уточнили в ведомстве. — Сейчас таких детей госпитализируют в специализированные боксы Городской больницы №11".

Инфекционный госпиталь готовы развернуть в отдельно стоящем здании по адресу ул. Попова, 31. Оно рассчитано на 108 коек, в том числе 15 – в реанимации, 16 – в палатах интенсивной терапии, 6 – в боксах. Они обеспечены 15 аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, имеются кислородные концентраторы.

Детей с другими заболеваниями в течение двух дней переведут в Детскую городскую больницу № 1 Барнаула.

Напомним, в Алтайском крае коронавирус выявили у двоих детей. Одному из них 6 лет, другому – 11 лет. Их состояние оценивается как удовлетворительное.