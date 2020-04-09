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На Алтае пенсионерка лишилась денег при продаже коровы

, ИА "Амител"
Со счета женщины мошенники сняли 17 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Турочакского района попалась на уловку мошенников при попытке продать корову, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

60-летняя пенсионерка доверила процесс торговли сыну, и он разместил объявление соответствующего содержания на одном из сайтов. Вскоре с ним связался неизвестный.

"Звонивший пояснил, что недавно выиграл грант на создание производственно-опытного хозяйства, поэтому скупает сельскохозяйственных животных по всему району, – рассказали в ведомстве. – Лжепокупатель сообщил, что государственная субсидия поступила ему на специальный расчетный счет, с которого можно переводить денежные средства, однако на счете получателя должно находиться не менее 7 тысяч рублей".

Мужчина подтвердил, что деньги на счете его матери есть. После этого по просьбе собеседника он продиктовал все реквизиты карты, включая трехзначный код на обороте.

Вскоре мошенники сняли деньги со счета селянки. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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