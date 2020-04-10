Пятница, 10 Апрель, 11:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,61
€ 81,09
7°

10131 +0
Обь
318см +25


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Продадим машины: директор Барнаульского зоопарка о том, как выживает "Лесная сказка"

, ИА "Амител"
Сергей Писарев уже обратился за помощью к губернатору
Фото: Барнаульский зоопарк / vk.com/zoo_22

Фото: Барнаульский зоопарк / vk.com/zoo_22

Коронавирус повлиял, кажется, на все без исключения виды бизнеса. Кто-то после вынужденной паузы в начале месяца вернулся к работе, другие продолжают забрасывать письмами и петициями губернатора в надежде на досрочное окончание локдауна. Есть и такие, кто откроется, очевидно, еще не скоро – это заведения, рассчитанные на большое количество посетителей. Amic.ru связался с директором Барнаульского зоопарка Сергеем Писаревым, чтобы выяснить, как выживает заведение во время простоя.

Потерянный уикенд

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" официально был закрыт еще 27 марта. "Да, мы сделали это добровольно самыми первыми в городе, потому что депутат АКЗС должен показывать пример законопослушного гражданина. Хотя и понимал, как это тяжело", – делится переживаниями владелец зверинца.

Это был самый разгар школьных каникул, вспоминает Писарев. По оценке директора, за выходные зоопарк посещают от 2 до 5 тысяч человек, суммарная выручка за уикенд могла составить таким образом 300-400 тысяч рублей.

"В последние выходные марта была замечательная погода, к нам пришло бы большое количество школьников вместе с родителями. Но, увы и ах. Работники уговаривали: давай закроемся с понедельника, как все остальные. Я отказался", – вспоминает Сергей Писарев.

Штат сотрудников Барнаульского зоопарка сейчас составляет 48 человек, не считая администрацию. То есть это те люди, кто непосредственно ухаживает за животными.

"Когда в марте я всех собрал и объявил о решении закрыть зоопарк, подчеркнул, что мы – предприятие непрерывного цикла, так как животных необходимо постоянно кормить. Сейчас все сотрудники работают по сокращенному графику, но зарплату получают, как и прежде. Сегодня мы уже полностью рассчитываемся за март", – говорит Писарев.

Зоопарк – не парикмахерская

"Лесная сказка" входит в Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Эта организация объединяет крупнейшие зверинцы страны. По словам Сергея Писарева, вместе с коллегами он уже разработал "план спасения":

"Мы давно в группе WhatsApp ведем переписку и обсуждаем меры поддержки. Члены СОЗАР составили коллективное обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина… Вообще, зоопарки – это особая тема. Если закрывают, к примеру, парикмахерскую, там люди вправе принять это решение самостоятельно. Когда прикрывают зоопарк, животные не могут самостоятельно ничего решить. За ними стоят люди, которые и несут ответственность за питомцев. Вот поэтому мы и написали письмо в правительство с определенными требованиями".

В ряде регионов уже последовала ответная реакция со стороны властей. В частности речь идет о Новосибирской, Ростовской областях, Красноярском крае, Санкт-Петербурге. Губернаторы этих субъектов встречались с директорами крупнейших зоопарков и обсуждали меры поддержки.

"Не буду скрывать: я тоже подготовил письмо на имя Виктора Томенко и передам его сегодня (9 апреля, – прим. ред.) в канцелярию губернатора, сейчас как раз стою возле здания правительства, – прокомментировал Писарев (а мы говорили с ним по телефону). – Мы не просим сотни миллионов рублей. Когда живешь скромно, то и просишь скромно. В этом случае тебя никто не обидит, думаю".

Подушка безопасности

Директор "Лесной сказки" признал, что заведению часто помогают меценаты и просто неравнодушные барнаульцы, причем эта традиция появилась еще в докризисные времена:

"У нас много друзей, тех, кто помогает. Только попроси – выстроится целая очередь. Недавно был случай – просто до слез. Стали звонить пенсионеры, хотели собрать деньги. Я, естественно, отказался. Тогда предложили принести ягоду – покормить животных, на этом и договорились".

Директор зоопарка подчеркивает, что подушка безопасности у заведения есть. "Если понадобится, то и машины свои продадим – не впервой. Раньше квартиры продавали, чтобы построить в Барнауле зоопарк, поэтому здесь нет проблем", – убежден Сергей Писарев.

Директор зоопарка предположил, что после возобновления работы зверинец не станет повышать цены: "Мы помним, в каком городе живем. Хотелось бы, чтобы нас посещали семьями и бюджет при этом не страдал. Это все-таки социальный объект. Как бы кто ни говорил, что это у Писарева якобы такой бизнес и он так зарабатывает".

Владелец зверинца признался, что уже задумывается о новом этапе в жизни "Лесной сказки" после локдауна, но спрогнозировать, когда откроется зоосад, не готов. Пока вся активность у "Лесной сказки" происходит только на страницах в соцсетях.

Между тем в других регионах положение у зоопарков куда более тяжелое. Так, в Нижнем Тагиле (Свердловская область) сразу два зверинца просят помочь с кормом для животных. Заведения, как и в Барнауле, закрыты из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Длительное отсутствие посетителей и дохода делает невозможным пополнение запасов, покупать еду для обитателей просто не на что, сообщает местный портал "Между строк". В зоопарках суммарно проживает около 200 животных, включая крупных хищников.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

10.04.2020 11:13
- гость -

Директор "Лесной сказки" признал, что заведению часто помогают меценаты и просто неравнодушные барнаульцы.

Спасибо этим людям!Спасибо ,что человечность и доброта остались в мире.

10.04.2020 11:22
гость

Лучше отпустить на волю животных и не мучить! И прекратить зарабатывать на них деньги! Зоопарк - это личный бизнес! Лучше бы деньгами помогали бедным людям, а не спонсировали бизнес депутатов!

10.04.2020 11:25
- гость -


10.04.2020 11:22
гость
уже - не лучше. Они не приспособлены к жизни в диких условиях и даже лев легко станет жертвой. Это тебе не мультик "Мадагаскар".

10.04.2020 11:29
- гость -

уже - не лучше.
да там реально школьник высказался, выпускать животных рожденных в неволе?. надо же было до такого додуматься

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:27
"В кризис пицца должна быть по 300". Новая сеть ресторанов быстрой еды зашла в Барнаул 0
11:20
Почти на 2% снизились зарплаты в России с начала 2020 года 1
11:06
Продадим машины: директор Барнаульского зоопарка о том, как выживает "Лесная сказка" 4
10:53
Барнаульцев просят покинуть остановки на пять-семь минут 0
10:39
90-летняя жительница США переболела COVID-19 и поделилась секретом выздоровления 4
10:25
Жители Алтайского края стали чаще обращаться в центр занятости онлайн 0
10:13
Барнаул стал лидером по снижению цены на бензин в России 14
10:00
Богатырское блюдо для силы и энергии. Фаршированный перец с необычной начинкой 0
09:48
Британские ученые выяснили, что цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни 2
09:33
Ваша карта заблокирована. Бийчанка стала жертвой аферистки из Самары 1
09:19
Харви Вайнштейн излечился от коронавируса 19
09:08
Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с COVID-19 57
08:40
12 тысяч семей в Алтайском крае получают выплаты за рождение первого ребенка 0
08:20
Туфли по почте, платье на такси. Как fashion-ретейл Барнаула выживает в эпоху COVID 8
08:13
С йодом и кальцием. Где найти чистую питьевую воду с хорошим составом 0
08:05
"Как ещё не спился с этим вирусом": бездомные о жизни на улице во время самоизоляции 19
07:56
Голливудский актер Эзра Миллер может лишиться ролей из-за нападения на фанатку 0
07:44
Врачи: люди с ожирением больше подвержены депрессии 5
07:30
Пинк, Том Хэнкс и Принц Чарльз: кто из знаменитостей подхватил коронавирус 1
07:15
Меня отправили в неоплачиваемый отпуск и сократили зарплату. Законно ли это? 12
07:03
Фасад нарасхват. Как шифер и бетон принесли успех алтайскому бизнесмену 2
06:55
"Живой комплекс". Застройщик рассказал о квартале между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 14
06:40
"Кинопоиск" ищет сценаристов для своих сериалов. Конкурс доступен для всех 1
06:29
Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу 0
06:16
Только МРОТ. Почему алтайская культура пострадала от COVID-19 не меньше бизнеса 6
06:03
Холодно и скользко. О погоде в Алтайском крае 10 апреля 0
23:42
Девятиклассников освободили от сдачи предметов по выбору на ОГЭ 0
23:16
В Алтайском крае могут досрочно открыть салоны красоты 12
22:46
Россиян могут освободить от платы за капремонт 4
22:19
На Алтае пенсионерка лишилась денег при продаже коровы 3
21:52
СМИ: участники ОПЕК+ договорились о резком сокращении добычи нефти 19
21:07
Компании, увольняющие сотрудников в нерабочий месяц, не получат господдержку 18
20:32
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 11 10
20:20
В Барнауле подготовили госпиталь для больных коронавирусом детей 0
19:45
В Горном Алтае разрешили работать парикмахерским и салонам красоты 4
19:13
Гендиректор АО "Курорт Белокуриха" рассказал о ежедневных многомиллионных убытках 19
18:40
Максим Костенко рассказал, что зарплаты учителей в Алтайском крае не снизятся 0
18:13
Костенко уточнил, как будут работать детские лагеря в Алтайском крае 0
17:57
Алтайский министр рассказал, когда у школьников закончится учебный год 0
17:31
Россияне могут накопить огромные долги за услуги ЖКХ 7
17:15
Замначальника Алтайской таможни осудят за незаконную охоту 8
17:06
Врач развеял миф о пользе некоторых продуктов в борьбе с коронавирусом 6
16:53
Российские родители просят перенести сроки призыва в армию 4
16:42
Еще у одного ребенка в Алтайском крае подтвердили COVID-19 19
16:38
"Переживут ли ваши легкие коронавирус?": тесты от Елены Малышевой 7
16:29
Грузовик с газовыми баллонами перевернулся посреди дороги в Барнауле 4
16:17
Не теряли времени даром. Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян 6
16:04
Горело и взрывалось. Мужчина пострадал при пожаре в Бийске 0
15:50
Жителя Алтайского края оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Томске 17
15:36
В России умерли еще 13 человек, зараженных коронавирусом 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.