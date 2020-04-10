Коронавирус повлиял, кажется, на все без исключения виды бизнеса. Кто-то после вынужденной паузы в начале месяца вернулся к работе, другие продолжают забрасывать письмами и петициями губернатора в надежде на досрочное окончание локдауна. Есть и такие, кто откроется, очевидно, еще не скоро – это заведения, рассчитанные на большое количество посетителей. Amic.ru связался с директором Барнаульского зоопарка Сергеем Писаревым, чтобы выяснить, как выживает заведение во время простоя.

Потерянный уикенд

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" официально был закрыт еще 27 марта. "Да, мы сделали это добровольно самыми первыми в городе, потому что депутат АКЗС должен показывать пример законопослушного гражданина. Хотя и понимал, как это тяжело", – делится переживаниями владелец зверинца.

Это был самый разгар школьных каникул, вспоминает Писарев. По оценке директора, за выходные зоопарк посещают от 2 до 5 тысяч человек, суммарная выручка за уикенд могла составить таким образом 300-400 тысяч рублей.

"В последние выходные марта была замечательная погода, к нам пришло бы большое количество школьников вместе с родителями. Но, увы и ах. Работники уговаривали: давай закроемся с понедельника, как все остальные. Я отказался", – вспоминает Сергей Писарев.

Штат сотрудников Барнаульского зоопарка сейчас составляет 48 человек, не считая администрацию. То есть это те люди, кто непосредственно ухаживает за животными.

"Когда в марте я всех собрал и объявил о решении закрыть зоопарк, подчеркнул, что мы – предприятие непрерывного цикла, так как животных необходимо постоянно кормить. Сейчас все сотрудники работают по сокращенному графику, но зарплату получают, как и прежде. Сегодня мы уже полностью рассчитываемся за март", – говорит Писарев.

Зоопарк – не парикмахерская

"Лесная сказка" входит в Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Эта организация объединяет крупнейшие зверинцы страны. По словам Сергея Писарева, вместе с коллегами он уже разработал "план спасения":

"Мы давно в группе WhatsApp ведем переписку и обсуждаем меры поддержки. Члены СОЗАР составили коллективное обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина… Вообще, зоопарки – это особая тема. Если закрывают, к примеру, парикмахерскую, там люди вправе принять это решение самостоятельно. Когда прикрывают зоопарк, животные не могут самостоятельно ничего решить. За ними стоят люди, которые и несут ответственность за питомцев. Вот поэтому мы и написали письмо в правительство с определенными требованиями".

В ряде регионов уже последовала ответная реакция со стороны властей. В частности речь идет о Новосибирской, Ростовской областях, Красноярском крае, Санкт-Петербурге. Губернаторы этих субъектов встречались с директорами крупнейших зоопарков и обсуждали меры поддержки.

"Не буду скрывать: я тоже подготовил письмо на имя Виктора Томенко и передам его сегодня (9 апреля, – прим. ред.) в канцелярию губернатора, сейчас как раз стою возле здания правительства, – прокомментировал Писарев (а мы говорили с ним по телефону). – Мы не просим сотни миллионов рублей. Когда живешь скромно, то и просишь скромно. В этом случае тебя никто не обидит, думаю".

Подушка безопасности

Директор "Лесной сказки" признал, что заведению часто помогают меценаты и просто неравнодушные барнаульцы, причем эта традиция появилась еще в докризисные времена:

"У нас много друзей, тех, кто помогает. Только попроси – выстроится целая очередь. Недавно был случай – просто до слез. Стали звонить пенсионеры, хотели собрать деньги. Я, естественно, отказался. Тогда предложили принести ягоду – покормить животных, на этом и договорились".

Директор зоопарка подчеркивает, что подушка безопасности у заведения есть. "Если понадобится, то и машины свои продадим – не впервой. Раньше квартиры продавали, чтобы построить в Барнауле зоопарк, поэтому здесь нет проблем", – убежден Сергей Писарев.

Директор зоопарка предположил, что после возобновления работы зверинец не станет повышать цены: "Мы помним, в каком городе живем. Хотелось бы, чтобы нас посещали семьями и бюджет при этом не страдал. Это все-таки социальный объект. Как бы кто ни говорил, что это у Писарева якобы такой бизнес и он так зарабатывает".

Владелец зверинца признался, что уже задумывается о новом этапе в жизни "Лесной сказки" после локдауна, но спрогнозировать, когда откроется зоосад, не готов. Пока вся активность у "Лесной сказки" происходит только на страницах в соцсетях.

Между тем в других регионах положение у зоопарков куда более тяжелое. Так, в Нижнем Тагиле (Свердловская область) сразу два зверинца просят помочь с кормом для животных. Заведения, как и в Барнауле, закрыты из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Длительное отсутствие посетителей и дохода делает невозможным пополнение запасов, покупать еду для обитателей просто не на что, сообщает местный портал "Между строк". В зоопарках суммарно проживает около 200 животных, включая крупных хищников.