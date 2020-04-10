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"Живой комплекс". Застройщик рассказал о квартале между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле

, ИА "Амител"
Эскизы проекта вновь "слили" в Сеть
ЖК / Фото: telegram-канал 'Барнаульский нытик'

ЖК / Фото: telegram-канал "Барнаульский нытик"

Между ТЦ "Волна" и "Лента" в Барнауле появится квартал из четырех многоэтажек, однако пока ни внешний вид домов, ни планировку территории застройщик не утвердил. Поэтому эскизы проекта, которые 9 апреля 2020 года появились в Сети и вызвали шквал критики, нельзя считать окончательными, рассказали amic.ru в компании "Адалин-Строй".

"На появившихся в интернете изображениях видна расстановка домов и парковок с учетом санитарных зон. Поскольку это ранняя стадия проектирования, на ней не показано, каким будет благоустройство территории, планировка двора, проезды. Мы не можем представить, какое будет оформление фасадов домов и всего жилого комплекса в целом", – отметили в компании.

Сейчас застройщик дорабатывает проект и планирует утвердить его к лету, тогда и начнет строительство домов. В компании отмечают, что при разработке ЖК архитекторы и дизайнеры "большое внимание уделяют озеленению территории".

"Особенно тщательно будет проработана зона примыкания парковок к дворовой территории – они расположатся по периметру комплекса и будут отделены от дворовой территории зелеными насаждениями. Сама парковка тоже будет необычной, на ней предусмотрены зеленые островки, которые разделят ряды машин. Мы разработаем проект, который сделает эту территорию созвучной расположенному недалеко лесу, чтобы на месте пустыря появился современный "живой комплекс", как мы его называем", – отметили в "Адалин-Строе".

Что еще известно о ЖК?

На участке 8 га компания возведет четыре 18-этажных дома. Застройщик выиграл эту территорию на аукционе в конце январе 2020 года, отдав за нее 131 млн рублей. Это в 2,5 раза больше начальной стоимости участка – 56,5 млн рублей. В компании отмечают, что эта территория одна из самых перспективных в городе.

"Территория обжитая, рядом есть жилые кварталы, альтернативы строительства в дальнейшем нет, кругом все застроено. Транспортная логистика хорошая – проходят трамвайные пути, автобусные маршруты. Можно доехать в любую точку города", – ранее рассказали в отделе продаж.

Напомним, 9 апреля в Сети появились эскизы нового квартала на Власихинской, 65а. Согласно планам, два здания комплекса будут построены между ТЦ "Волна" и "Лента", еще два – за "Лентой". Также на эскизах изображена огромная парковка на 1000 мест. В социальных сетях горожане называют новый ЖК "гетто" и "муравейником". Впрочем, часть комментаторов указывают и на плюсы – близость к лесу и хорошая транспортная доступность.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.04.2020 07:23
Петух с докуч

Лютое убожество

10.04.2020 07:29
Пионер

Поскольку это ранняя стадия проектирования, на ней не показано, каким будет благоустройство территории, планировка двора, проезды.

Основной принцип - 4 человейника, без инфраструктуры. А в какой цвет вы их покрасите пофиг.

10.04.2020 07:53
Гость

Нет чтоб сделать парк, где можно будет жителям отдохнуть, так нет все в дело.

10.04.2020 07:59
- гость -

Парк? Лес рядом.
По факту проекта - тупо бросить 4 кубика на бумагу и вуаля. Интересно сколько денег заплатили.

10.04.2020 08:04
- гость -

Люди!! Почему во всем новом строительстве слышимость хорошая?! Почему в сталинке такого нет, а в этих новых домах слышен каждый вздох соседки? Это что за жилье то такое?

10.04.2020 08:09
Гость

Отлично просто! Почаще нужно писать такие материалы, может быть тогда застройщики станут дорабатывать свои проекты.

10.04.2020 08:12
АБОРИГЕН

Проект настолько убог, что сколько его не дорабатывай, лучше он не станет.
Слишком грубы и фундаментальны ошибки:
Многоэтажная микрорайонная застройка сама по себе рыхлая и не внятная. Не понятно где начинается двор и где он заканчивается. Очевидна придомовая территория будет весьма опасна из-за постоянно проезжающих автомобилей. Традиционно вся придомовая территория будет запаркована вплоть до газонов, сколько парковочных мест не предусматривай, всегда будет мало.
Просто удивительно. Через эти ошибки прошли многие города мира, наработан опыт как их избежать, но мы упорно бьемся лбом превращая город в черт знает что.

10.04.2020 08:13
- гость -

Люди!!
ну че орете, всех соседей разбудили!!!!

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