СМИ: участники ОПЕК+ договорились о резком сокращении добычи нефти

Страны-участники ОПЕК+ смогли договориться о резком сокращении объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источник в высокопоставленных кругах.

По информации издания, Россия и Саудовская Аравия смогли устранить препятствия к заключению сделки и с высокой долей вероятности в ближайшее время будет объявлено о новом договоре. Речь может идти об уменьшении на 20 млн баррелей в сутки.

Как ранее писал amic.ru, обвал рубля начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого ее стоимость начала падать, обновив четырехлетний минимум.

Финансовая ситуация осложнилась по всему миру. Так, 13 марта американская фондовая биржа закрылась с крупнейшим с 1987 года падением.