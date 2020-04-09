СМИ: участники ОПЕК+ договорились о резком сокращении добычи нефти

Страны-участники ОПЕК+ смогли договориться о резком сокращении объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источник в высокопоставленных кругах.
По информации издания, Россия и Саудовская Аравия смогли устранить препятствия к заключению сделки и с высокой долей вероятности в ближайшее время будет объявлено о новом договоре. Речь может идти об уменьшении на 20 млн баррелей в сутки.
Как ранее писал amic.ru, обвал рубля начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого ее стоимость начала падать, обновив четырехлетний минимум.
Финансовая ситуация осложнилась по всему миру. Так, 13 марта американская фондовая биржа закрылась с крупнейшим с 1987 года падением.
Комментарии
Сыр-бор начался из-за отказа России уменьшить добычу на полтора миллиона баррелей в сутки - А.Новак демонстративно хлопнул дверью.
Сауды решили научить несговорчивых и демонстративных хорошим манерам - обвалили цены на нефть , исходя из того,что пока толстый сохнет,худой сдохнет. В смысле экономик конфликтующих сторон.
Образумили,научили. Буквально накануне тот же А.Новак согласился уменьшить добычу уже на 1600 000 баррелей в сутки - больше,чем первоначальные 1500 000.
Итоговая договоренность,судя по заметке,должна превзойти все ожидания.
* сюжет списан с унтер-офицерской вдовы,которая сама себя высекла...
Осталось пережить последствия .