В Алтайском крае могут досрочно открыть салоны красоты

Власти Алтайского края рассматривают возможность открытия некоторых салонов красоты и других коммерческих учреждений до окончания режима самоизоляции.

По информации пресс-службы регионального правительства, речь идет о тех компаниях, у которых есть медицинские лицензии.

Кроме того, планируют вернуть вакцинацию населения, которую приостановили 9 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

Стоит отметить, что ранее аналогичное решение, касающееся салонов красоты и парикмахерских, приняли в Республике Алтай. Соответствующий указ подписал глава Республики Олег Хорохордин.

Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае выявили 21 случай заражения COVID-19. Среди заболевших двое детей. Одному шесть лет, другому — 11