Девятиклассников освободили от сдачи предметов по выбору на ОГЭ

Количество предметов на основном государственном экзамене (ОГЭ) для девятиклассников сократили до двух, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, сообщил в прямом эфире портала "Будущее России. Национальные проекты" врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов на ОГЭ в этом году не будет, – цитирует Музаева ТАСС. – Уменьшив число выборных предметов до двух – русский язык и математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена".

По его словам, сроки сдачи экзаменов будут согласованы с региональными оперативными штабами по коронавирусной эпидемии, чтобы создать максимально безопасные условия для их проведения.

Ранее в ходе онлайн-конференции министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что никаких послаблений в ЕГЭ и ОГЭ пока не ожидается – это требование федерального законодательства.

По словам Костенко, в течение недели пройдут необходимые консультации и будет представлен региональный вариант процедуры. В первую очередь, соответствующий интересам детей.

Как уже сообщал amic.ru, основную волну ОГЭ в России из-за пандемии коронавируса и затянувшихся каникул перенесли. Старт намечен на 9 июня. Единые госэкзамены должны начаться 8 июня.