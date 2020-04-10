Холодно и скользко. О погоде в Алтайском крае 10 апреля

Прохладную погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 10 апреля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +5°C до +10°C. В южных и восточных районах пройдут умеренные дожди. Скорость ветра при порывах может достигать 12 м/с. На дорогах местами гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +6°C до +8°C. Утром возможен дождь с мокрым снегом. Эксперты ЦГМС отмечают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 12 м/с.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредила население о том, что 10 апреля в регионе ожидается дождливая погода.