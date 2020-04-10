Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с COVID-19

Центр политической конъюнктуры составил рейтинг российских губернаторов, которые внедрили лучшие практики в рамках борьбы с коронавирусом. Глава Алтайского края Виктор Томенко замкнул топ-10. Его отметили за запуск социальной сети для учителей, родителей и учеников "Образование 22". Ресурс доступен в регионе с 1 апреля.
О том, что "Образование 22" будет презентовано в апреле, глава Минобрнауки Максим Костенко заявил 3 марта. Эта соцсеть – первая подобная в России. В приложении есть новостная лента как агрегация нужной и интересной информации, есть возможность общаться, задавать острые вопросы, в том числе и министру образования региона.
Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае официально подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом. Среди инфицированных – двое детей. Их возраст 6 и 11 лет. В регионе действует режим самоизоляции.
Комментарии
Все это хорошо, однако если посмотреть что твориться в магазинах "Леруа Мерлен" , какое столпотворение людей без средств защиты, то оптимизм сразу пропадает. Вообще непонятно почему торговые центры, продающие одежду и обувь закрыты , а "Леруа Мерлен" работает? Его же посещают и жители ближайших районов. Вот где может получиться рассадник заразы.
ключевое слово "Замкнул"
Это Вам не хухры-мухры!
Центр политической конъюнктуры составил рейтинг российских губернаторов, которые внедрили лучшие практики в рамках борьбы с коронавирусом.
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Делаем выводы на опыте края, что из себя представляют эти лучшие практики:
За 1,5 месяца так и не обеспечить население средствами защиты, в том числе масками. Замалчивать о способах передачи и распространения заболевания в регионе, чтобы максимально расширить число инфицированных.
9:15 все просто, прижали местные ИП, здесь много у а не надо, а остальные подвиги за счет граждан даже обработка подъездов, зато в инсограмм классные фотки, все сайты госуслуг висят люди сидят в неизвестности, банки смеются и отправляют к тем кто обешал помочь
В Леруа много народу потому что люди пока сидят дома могут наконец что-то подремонтировать, при этом в леруа в другом регионе висит бачок для дезинфекции рук, в нашем не увидел.
Почему работает леруа и не работает, например, бутик дорогой одежды? В бутике и в оьвчеле время 3 колеки в день.. местные предприниматели терпят убытки, когда федералы опять в шоколаде
Ну ничего, учитывая что большую половину нелегально вывели работать, будет аховая ситуация. Да многим официально разрешили. Нам нельзя- НО типа можно))))
Помню, как иногда, отпрашивался на работе, и сваливал незаметно,
но чтобы ходить на работу тайком от президента, к этому меня жизнь не готовила...
Богатыр, борцун, икона.
А как же второе место с конца по самоизоляции и 21 заболевший?
10.04.2020 09:45
- гость -
Ну ничего, учитывая что большую половину нелегально вывели работать
Например, кого? Болтать языком умеет любой.
На работе выписывается справка и не нужно ни от кого скрываться.
10.04.2020 09:27
- гость -
9:15 все просто, прижали местные ИП
Зато процветает медицина! Высокие зарплаты в отрасли, восторженные благодарности врачам, которые совсем не против широкого распространения болезни. Больше больных - больше денег.
Хотел принять на работу сотрудников, так не могу, без медосмотра не имею права, хотя предприятие непрерывного цикла. Даже организовать или отменить профосмотр на данный период не могут, что уж говорить обо всём в целом. Перестраховщики, а не организаторы.
Его отметили за запуск социальной сети для учителей, родителей и учеников "Образование 22".
Да, это сильно помогло в борьбе с коронавирусом. Коронавирус и надо побеждать социальными сетями, маски здесь бесполезны
Этот "лучший" отказался ввести карантин для приезжающих из опасных регионов, отпустил их по домам разносить заразу. А для ни в чём не виноватых людей закрыл больницы, вызвав массу осложнений у больных с хроническими заболеваниями. Угробили массу мелких предпринимателей, разрешив работу крупным ( устранил конкурентов). Таких "лучших" надо расстреливать без суда и следствия.
На работе выписывается справка филькина грамота
Петрович! Так победишь!
10.04.2020 09:15
Сомневающийся
Что твориться в магазинах "Леруа Мерлен" , какое столпотворение людей без средств защиты, то оптимизм сразу пропадает. Вообще непонятно почему торговые центры, продающие одежду и обувь закрыты , а "Леруа Мерлен" работает? Его же посещают и жители ближайших районов. Вот где может получиться рассадник заразы.
Согласна.
Да конечно...((((
Том Сойер ты так наивен
Вы чего цепляетесь? По сравнению с Карлиным, Томенко просто ангел! Он прекрасно понимает ипешников. Путин ввел режим самоизоляции, а всю ответственность возложил на губернаторов. Тому небожителю до нас всех, как до лампочки. Собянин вообще весь город посадил под арест.
Мы, по сравнению с другими регионами, вообще, как в шоколаде.
И хватит поносить губера. Я не заступаюсь за него. Я просто прошу всех вас реально посмотреть на происходящее.
Лить яд - только на это и способны. Сидите и ноете? Нет денег и работы? Открывайте ип и работайте. Противно читать всякую грязь. Томенко предлагает людям, чтобы не сидели без денег, социальную работу. Идите и работайте! Всё ждёте, что вам в ваш открытый рот кто-то положит ложечку медку? Сами-то хоть что-то для себя сделайте! Сидеть у компа ума хватает. А для самих себя что-то полезное - нет.
Забыли про Карлина, который изо всех сил давил местный малый бизнес. У того была одна задача - выслужиться перед Кремлём. Мы для него были как мусор под ногами.
А этот губер, очевидно, что-то делает для людей. Пусть немного, но делает.
Захлопните свои вонючие рты и идите работать!!!
Достали нытики и лодыри!
А молчальники вышли в начальники (с).
Ну просто анекдот, его надо снять, за допущение такого распространения вируса на территории края, в магазинах работники без масок, нет нигде антисептика, кроме крупных торговых центров, люди массово гуляют по улице без масок
Забыли про Карлина,
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-Да, спасибо,теперь мы поняли, что Карлин не дно..
Типа вообще всех работы лишил.
А этот губер, очевидно, что-то делает для людей. Пусть немного, но делает.
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Слава Богу, что немного. Пока только 21 зараженных.
Объективную картину по заболеванию может дать проверка экспресс-тестами,которые во многих городах делают даже желающим.
одна задача - выслужиться перед Кремлём.
ВПТ другой задачи перед собой никогда не ставил, судя по делам.
Что это Томенко сделал для народа? Развалили со своим дружком медицину?! Привез в Диагностический неизвестно кого, у которой в глазах только шелест денежных купюр...
В России зафиксировали 101 смерть пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба и региональных властей.
Коронавирус в России. Инфографика
Согласно официальной статистике федерального штаба, на 9 апреля было зарегистрировано 76 смертей.
Помимо этого, власти Москвы, Саратовской области и Башкирии объявляли о четырех смертях пациентов с коронавирусом, но отказывались связывать их с инфекцией.
Были зарегистрированы также смерти 21 зараженного в Москве, Нижегородской и Новгородской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Марий Эл и на Ямале, но в статистику федерального штаба эти случаи пока не вошли.
Вот и вся борьба-не включать в статистику
У нашего так же
Это после приёма и роспуска по краю два аэроплана из Таиланда
И согласование поездки в ятаиланд Оськиной (Главной собесницв края)
В Леруа работают адекватные люди, так же как и строители которые там отовариваются. А истеричные пусть сидят дома под кроватью и не суются туда. Скажу вам прикол, когда закрыли всех на карантин гос стройки работали, (Новосибирск) у нас таких нет, остальные идите на карантин. Интересная ситуация не правда ли? Казалось бы должна закрыться в первую очередь. Но нет. не троньте строителей, Того кого алкоголь не взял -вирус не страшен.
Вот и вся борьба-не включать в статистику
Статистика за сутки по России выходит в 11.00 по Москве.
Тебе каждые 5 минут надо?
Короночка борца - приём самолётов из очага инфекции без посажения на карантин и отмена охоты за 12 часов до её начала. Туше! Мастер спорта досрочно присвоить!
10.04.2020 09:26
- гость -
Зачем тебе маска, если согласно требований ВОЗ она рекомендована больным и обслуживающему людей персоналу, а здоровым людям если не вредна, то бесполезна.
Цитата с сайта ВОЗ:
- Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
- Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
- Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
Т.е контактирует.
Если ты не оказываешь помощь и просто стоишь рядом это тоже контакт и маска нужна
10.04.2020 10:05
Елена
по указу Царя от марта нынешнего года неделя + месяц выходных.
до 30.04.
наместник Царя,в АК- берет,с оглядкой,некоторую смелость и разрешает работать,но не всем.
и самое главное-старше 65 загнали в клетки и отключили от мед.обследований.
посмотрим статистику роста болезней и смертей среди пожилых за весну.
далеко не уходи,Елена со своим кумиром.
10.04.2020 10:27
- гость -
В Леруа работают адекватные люди, так же как и строители которые там отовариваются.
Странно, немного выше сам же писал, что в Леруа нет даже антисептиков на входе. Как адекватность то определял?
10.04.2020 10:35
Пацифист
- Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
Перед транспортом или магазином всегда одеваю маску. Мало ли.
И много у нас таких, кто совсем не кашляет и не чихает, особенно сейчас - весной?
Почитала комменты: сплошные "гости"! Чё, страшно имя своё указать: вдруг найдут и по носу настучат?
Вы - как вонючее быдло, тявкающее из-за угла и поливающее грязью. Кого угодно, лишь бы тявкнуть и облить. Самоутверждаетесь, что ли? От таких вот своих реплик чувствуете себя лучше и важнее? Ну, конечно, важные тут шишки собрались!
Снять губера? Снимайте. Кто вам не даёт? Предлагайте свою кандидатуру.
Мне нет дела до губера. Это его путь. Мне противно, что всякая неуч вякает и брызжет ядовитой слюной.
Идите работать, "гости"! Смотришь, и вашей жизни станет светлее.
Наш губер хоть панику всеобщую не поддержал. Взял на себя ответственность и дал людям возможность работать. А кому-то не нравится. Какое отношение губер имеет к заражённым? Он, что ли, их заражал? И,вообще, где достоверная инфа, что эти якобы зараженные, болеют именно "короной"?
Вас центральные сми дурят по полной, а вы им верите! От зомбоящика-то оторвитесь! Когда там правду говорили? Мозги включите! И подумайте, а действительно ли у нас тут "корона", раз губер вывел большинство бизнеса на работу?!
А теперь про маски: они нужны лишь больным людям, чтобы слюна не разлеталась.
И сами подумайте: практически все ОРЗ и ОРВИ возникают в период конец зимы-начало весны. Организм истощен, иммунная система ослабла. Витамины ешьте и не будет вам никаких зараз и болячек.
10.04.2020 10:35
Пацифист
- Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
Пацифист! Вы уверены, что вы здоровы?
стараемся догнать любимый красноярск
10.04.2020 10:42
Елена
Почитала комменты: сплошные "гости"! Чё, страшно имя своё указать: вдруг найдут и по носу настучат?
"Елена", сделайте почин, укажите свои достоверные личные данные. С удовольствием вас навещу.
10.04.2020 09:51
гражданин
Хотел принять на работу сотрудников, так не могу, без медосмотра не имею права, хотя предприятие непрерывного цикла. Даже организовать или отменить профосмотр на данный период не могут, что уж говорить обо всём в целом. Перестраховщики, а не организаторы.
*
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новые правки в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Еще один временный запрет установлен на плановую диспансеризацию и плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп.
Пройти осмотр, невзирая на запрет, можно, если гражданину это необходимо для трудоустройства или для осуществления профессиональной деятельност, не противоречащей предыдущим изменениям в указе.
10.04.2020 10:35
Пацифист
согласно требований ВОЗ
Цитата с сайта ВОЗ:
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Трамп довольно жестко высказался о роли ВОЗ в распространении инфекции. Даже пообещал прекратить финансирование организации.
В Белгородской области губернатор отменил карантин.
10.04.2020 10:46
Да, гость!
в администрации,на,,рецепшн" сидит Елена и защищает хозяина.
10.04.2020 10:42
Елена
В обед зайдите в ОК- вам Елена оформлена путевка в Таиланд,в качестве поощрения.
не благодарите,ваш кумир.
10.04.2020 10:48
Гость
Иди ножками или по телефону позвони в центры по проведению медосмотров, ПОСЫЛАЮТ ЛЕСОМ
10.04.2020 10:50
- гость -
Вот про Трампа - не надо, он сначала сам забил на всё, а теперь ВОЗ делает крайним. Он не здоров, психически... или старческая деменция.
PS Всем скептикам - ходите в маска, я вам не запрещаю, тем более каждый сам отвечает за своё здоровье. Лишь привёл рекомендации по маскам от ВОЗ. Как мне видится самое действенное - дистанцирование друг от друга (не менее 2 метров) и обычная гигиена рук/лица. А маски надо правильно использовать и вовремя менять, чего большинство не делает, тем самым усугубляя ситуацию разводя вирусосборник на лице.
Лена, по твоим словам, что маски нужно носить больным! Тогда получается вся полиция стоит в масках, продавцы, медики и т.д и еще целый список можно привести -это все больные люди? Почему Роспотребнадзор ездит с проверками и обязывает всех носить маски, спрашивается для чего?
10.04.2020 11:12
Пацифист
Вот про Трампа - не надо, он сначала сам забил на всё, а теперь ВОЗ делает крайним.
Не забивали они. Тоже очень серьезно готовились. Но никто не думал, что всё произойдет так резко и масштабно. Тамошний врач говорит, что если бы была эпидемия гриппа А, как в 2009, мы бы с такой подготовкой легко справились, но с коронавирусом всё оказалось гораздо хуже.
Мне одному кажется, что он какой-то 'пресный' наставник обнуленного? Вот возьми например губернатора Хабаровского края. Чеж у нас-то ни одного человека не нашлось, пришлось аж из другого региона князя тащить. Ну оно и понятно единую россию на алтае не любят ибо не за что.
10.04.2020 10:42
Елена
Ничего себе фея. Вышла всех отгавкала. Фамилию в студию и докажу ,что ты истеричная женщина .
Касаемо борьбы с Ковид в крае:
1. Нет ощущения команды,с четким планом действий и активной связью с гражданами. Есть какой то штаб в телеграмм,который сообщает позже всех и вообще несет минимум информации.Остается читать другие телеграмм каналы.
2. Посмотрите в Барнаул 22 прямой эфир с нашей девушкой барнаульской в Нью-йорке и сделайте выводы. Это особенно к ковид -диссидентам.
3.Исходя из наблюдений за распространением вируса наша краевая статистика лично мне кажется не корректной. Тем более то тут,то там в пабликах есть сообщения о якобы болеющих у которых не берут тест.
4. Вопиющее несоблюдение режима самоизоляции никак не пресекается и не контролируется и как вишенка на торте открытые пивняки с кучей посетителей. Не удивлюсь если и цирюльни с маникюнями откроют.
5. Выводы о том кто как боролся можно будет уже в мае делать. Очень хочу пожелать всем писавшим и читавшим здоровья им и их близким.
Ай да избавитель от Печенегов, победитель половцев. Боже царя храни!
Как дела с масками? Зачем вам маска, она не помогает, вот вам соцсеть, она поможет. В соцсети вы можете возмущаться отсутствием масок. Над вами поржут, ведь она не помогает
10.04.2020 11:24
Пердуччи из Италии
Пости эти прибаутки в клоунском свиттере.
10.04.2020 11:15
- гость -
Вы еще спросите зачем в армии красят траву и подметают мусор ломом. В адекватности этих мер давно пора задуматься. А может меры по обработке ленинского от корона вируса эффективны? Или там может деньги осваивают неплохо?
Виктора Томенко отметили за создание соцсети
Надо отдать должное, на заседании Рады даже Зеленский сидел в маске, хотя она не помогает, а наши сидят без масок, чтобы доказать, что она не помогает. Хотя все полицейские обязательно в масках, наверное не знают, что они не помогают. А может все уже больные, чтобы на здоровых не кашлять
Смотрела пару дней назад веб камеры мира, в Китае
по улицам ходят , гуляют и они абсолютно все в масках,и ведь помогает это. Но нет, мы будем утверждать, что маски не нужны, ну правильно их же нет и не предвидится, вот и не нужны.
Маски сто процентов не защитят, да, но риск то уменьшается, это как мытьё рук и ношение перчаток, обработка антисептиком и т.д- нет гарантии на 100 %, но риск заражения снижается.
Эк у Елены пукан-то заалел...... Походу прям в цель попали.... Мож это ОН?
10.04.2020 12:33
Гость
жаль не у всех есть бункер,конечно,,нет гарантии на 100%, но риск заражения снижается."(с)
ещё не вечер, завтра посмотрим
Все это хорошо, однако если посмотреть что твориться в магазинах "Леруа Мерлен" , какое столпотворение людей без средств защиты, то оптимизм сразу пропадает. Вообще непонятно почему торговые центры, продающие одежду и обувь закрыты , а "Леруа Мерлен" работает? Его же посещают и жители ближайших районов. Вот где может получиться рассадник заразы.
пускай бутики завозят детские пеленки и дальше торгуют. у нас в Троицке все шмочные магазины так сделали, даже те которгуют только робой и камуфляжем
Громче всех гавкала Елена
Так задевают гости, подтрунивающие над губером, что кушать не могу!
А в борьбе с печенегами какое место?
Ленусику огромный привет! Тебя уже трогают в администрации за титечки или еще нет?
Елена, Ваш "Ангел" как раз папу Карло и двинул. Все они одна шайка.
Ктож виноват, что тут регистрироваться не нужно. Сделали бы уже пачпорт и вызов полиции на каждый комментарий. А то смотрика и мемасики постят про печенего и чего только на амик не постят. Подгорает наверное у шестерок администрации, работа у которых пропаганда в комментариях за МРОТ. Давно бы уже сделали лайки, было бы понятно кто какого мнения придерживается.
>Захлопните свои вонючие рты и идите работать!!!
Жена что ль губера? Смотри не поперхнись от злости.
>Пости эти прибаутки в клоунском свиттере.
В свитере ты блох себе заведи
10.04.2020 15:25
каратель печенегов
Давно бы уже сделали лайки
Может вам сюда еще детские картинки выложить?
10.04.2020 17:00
Ух ты!
Маски у нас продаются. Кому нужно, тот уже давно всё купил.
Ковидия
10.04.2020 10:42
Елена
Ничего себе фея. Вышла всех отгавкала. Фамилию в студию и докажу ,что ты истеричная женщина .
Касаемо борьбы с Ковид в крае:
1. Нет ощущения команды,с четким планом действий и активной связью с гражданами. Есть какой то штаб в телеграмм,который сообщает позже всех и вообще несет минимум информации.Остается читать другие телеграмм каналы.
2. Посмотрите в Барнаул 22 прямой эфир с нашей девушкой барнаульской в Нью-йорке и сделайте выводы. Это особенно к ковид -диссидентам.
3.Исходя из наблюдений за распространением вируса наша краевая статистика лично мне кажется не корректной. Тем более то тут,то там в пабликах есть сообщения о якобы болеющих у которых не берут тест.
4. Вопиющее несоблюдение режима самоизоляции никак не пресекается и не контролируется и как вишенка на торте открытые пивняки с кучей посетителей. Не удивлюсь если и цирюльни с маникюнями откроют.
5. Выводы о том кто как боролся можно будет уже в мае делать. Очень хочу пожелать всем писавшим и читавшим здоровья им и их близким.
Нет не ощущения команды, а нет самой команды с чётким планом работы и ответственными (ФИО, должность) за каждое направление работы. Отсюда ощущение, что должностные лица со своих рабочих мест предпринимают нечто, не стесняясь выходят на журналистов, говорят им это же нечто в залоге "мы делаем", а чаще "мы намерены сделать". Журналисты в меру своего понимания выкладывают эти сообщения в СМИ... На эту непрожёванную "информацию" набрасываются комментаторы...
Слава Богу, в крае нет (надеюсь, не пока, а в принципе) эпидемии.
В случае, если она неизбежна и начнётся, пожалуйста, закройте многие "фонтаны".
Если заметили, о происходящем в "Коммунарке" со СМИ говорит ТОЛЬКО главврач.
И никакие чиновники не путаются у него под ногами.
10.04.2020 17:12
- гость -
10.04.2020 17:00
Ух ты!
Маски у нас продаются. Кому нужно, тот уже давно всё купил.
Ага, Комментарий уже удалён. А отзыв на него висит.
Маски нужны всем. Посмотрите на репортажи из послекарантинного Уханя. Там нет ни одного лица без маски. И идиотской радости от того, что их снимают журналисты всего мира тоже нет.
И зайдите в упомянутые здесь магазины. Полюбуйтесь на ничем не прикрытые лица и выражения на них.
"Центр политической конъюнктуры составил рейтинг российских губернаторов, которые внедрили лучшие практики в рамках борьбы с коронавирусом. Глава Алтайского края Виктор Томенко замкнул топ-10. Его отметили за запуск социальной сети для учителей, родителей и учеников "Образование 22". Ресурс доступен в регионе с 1 апреля. "
А весь мир, сохранивший рассудок, и не путающий чёрное с белым, ищет средства против вируса. Начиная с масок и прочих СИЗ и заканчивая вакциной. Ищут.
А в крае - легко справились с эпидемией и предотвратили пандемию с помощью социальной сети, где, оказывается, есть всё, что и в других соцсетях: "В приложении есть новостная лента как агрегация нужной и интересной информации, есть возможность общаться, задавать острые вопросы, в том числе и министру образования региона."
Но ни одна другая соцсеть не стала на пути COVID-19, а изобретённая Костенко порешила этот чудной вирус и позволила губернатору замкнуть ТОП-10.
10.04.2020 17:59
Ух ты!
У нас не Ухань.
10.04.2020 18:29
- гость -
У нас не Ухань.
У нас край непуганых идиотов.