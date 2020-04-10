Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с COVID-19

Центр политической конъюнктуры составил рейтинг российских губернаторов, которые внедрили лучшие практики в рамках борьбы с коронавирусом. Глава Алтайского края Виктор Томенко замкнул топ-10. Его отметили за запуск социальной сети для учителей, родителей и учеников "Образование 22". Ресурс доступен в регионе с 1 апреля.

О том, что "Образование 22" будет презентовано в апреле, глава Минобрнауки Максим Костенко заявил 3 марта. Эта соцсеть – первая подобная в России. В приложении есть новостная лента как агрегация нужной и интересной информации, есть возможность общаться, задавать острые вопросы, в том числе и министру образования региона.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае официально подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом. Среди инфицированных – двое детей. Их возраст 6 и 11 лет. В регионе действует режим самоизоляции.