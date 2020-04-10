12 тысяч семей в Алтайском крае получают выплаты за рождение первого ребенка

Почти 12 тысяч семей в Алтайском крае получают ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной защиты.

Как рассказали в ведомстве, ежемесячная выплата для обратившихся в 2020 году составляет 10 203 рубля. Она предоставляется тем семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

В настоящее время в регионе такую форму социальной поддержки получили 11 971 семья. Из них в 6215 семьях первые дети родились в 2018 году, еще в 5436 семьях пополнение появилось в 2019 году, а в 2020 – в 320 семьях.

На ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 2020 год запланировано 2 359,59 миллиона рублей. Из этой суммы за три месяца 2020 года израсходовано 340 миллионов рублей.