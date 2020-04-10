Харви Вайнштейн излечился от коронавируса

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого недавно суд приговорил к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера, излечился от коронавируса и вышел из медицинского изолятора, передает телеканал Fox News со ссылкой на его представителя Джуду Энгелмайера.
Отмечается, что 68-летний Вайнштейн перенес заболевание без симптомов.
О заражении продюсера коронавирусом стало известно 23 марта. Вайнштейн сдал тест на COVID-19 в тюрьме строгого режима на острове Райкерс – он показал положительный результат.
Как ранее писал amic.ru, The New York Times опубликовала материал о том, что от домогательств Вайнштейна страдали его сотрудницы на протяжении 30 лет. Продюсер требовал от них близости в обмен на карьерный рост.
После этого материала от него ушла жена. Обвинения в домогательстве подтвердили и ряд известных актрис, в числе которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Эшли Джадд. Напомним, Вайнштейн работал над такими картинами, как дилогия режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" и серия фильмов "Крик". Он был награжден "Оскаром" за продюсирование "Влюбленного Шекспира".
Комментарии
ценная информация. А то всю ночь город не спит, волнуется, как он там)))
Значит и не было никакого заболевания. Просто был носителем. Это вообще повод задуматься истеричкам, которые орут " мы все умрем от короновируса '.
10.04.2020 09:32
- гость -
Задумайся. По данным нью-йоркских врачей коронавирус примерно у 50% заболевших вначале отрубает иммунитет и инфицирует все органы.
Инфецирует все органы алкоголь и современная колбаса , а заодно и мозги посредством СМИ инфецируются
10.04.2020 09:42
9.32
Студент, научись писать без ошибок. Высокие материи не для тебя.
Охренеть, в США на двух выздоравливающих один умирает, 30 % шансов умереть. Ему 68 лет, но он не попал в эти 30 %, выздоровел. Может заплатил за вброс, что болел, а ничего не было?
Да, есть повод задуматься о мистификации опасности вируса. В латентной форме, в организме присутствуют десятки видов всяких вирусов. И чтобы закрыть человека, достаточно получить положительный результат по какому-нибудь из них. Так что, не так страшны сами вирусы, как политтехнологии, основанные манипуляциях с ними.
В тут возник вопрос а у многих брали анализ на определение вируса гриппа или это делал врач с задатками мрт, хим лаборатории, и ренгена и ему все верили, может мы все переболели этим но ещё не знаем.
10.04.2020 09:55
- гость -
У Ванштейна денег, сколько у тебя в мечтах даже не было, несмотря на то, что он сидит.
10.04.2020 10:12
- гость -
Чо сказать-то хотел? Или привычка считать чужие деньги в крови? Лишь бы ляпнуть.
10.04.2020 10:30
- гость -
Что ему, в отличие от тебя, клавиатурного гения, доступны все лучшие препараты.
Отсюда вывод:почаще встречайтесь с женщинами:в организме вырабатывается иммунитет к любым заразам.
- гость 09:55-
Да, есть повод задуматься о мистификации опасности вируса. В латентной форме, в организме присутствуют десятки видов всяких вирусов. И чтобы закрыть человека, достаточно получить положительный результат по какому-нибудь из них. Так что, не так страшны сами вирусы, как политтехнологии, основанные манипуляциях с ними.
*
Ученые обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов
Японские ученые нашли поражения легких даже у тех, кто переболел COVID-19 без симптомов.
Специалисты изучили результаты компьютерной томографии пассажиров лайнера Diamond Princess, заразившихся COVID-19.
У 76 из 104 инфицированных на корабле болезнь проходила без симптомов.
Из них у 41 человека ученые нашли изменения в легких — «эффект матового стекла».
В результате исследования они пришли к выводу, что при бессимптомном течении болезни легким тоже наносится вред.
- гость 09:55 -
Да, есть повод задуматься о мистификации опасности вируса. В латентной форме, в организме присутствуют десятки видов всяких вирусов. И чтобы закрыть человека, достаточно получить положительный результат по какому-нибудь из них. Так что, не так страшны сами вирусы, как политтехнологии, основанные манипуляциях с ними.
*
Ученые обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов
Японские ученые нашли поражения легких даже у тех, кто переболел COVID-19 без симптомов.
Специалисты изучили результаты компьютерной томографии пассажиров лайнера Diamond Princess, заразившихся COVID-19.
У 76 из 104 инфицированных на корабле болезнь проходила без симптомов.
Из них у 41 человека ученые нашли изменения в легких — «эффект матового стекла».
В результате исследования они пришли к выводу, что при бессимптомном течении болезни легким тоже наносится вред.
10.04.2020 10:34
- гость -
пыхти дальше, хомячок ) ему никакие препараты не помогут от того, что он у_дак. А мои "препараты" - ежедневные прогулки на свежем воздухе, нормальное питание и ежедневные физические нагрузки. Так что, засекай, кто раньше сдохнет )))
10.04.2020 10:46
- гость -
ежедневные прогулки на свежем воздухе, нормальное питание и ежедневные физические нагрузки.
Твои прогулки и нагрузки этому вирусу до фени. В Москве умер 34-летний спортсмен, который до этого ничем не болел, не пил и не курил.