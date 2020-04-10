Харви Вайнштейн излечился от коронавируса

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого недавно суд приговорил к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера, излечился от коронавируса и вышел из медицинского изолятора, передает телеканал Fox News со ссылкой на его представителя Джуду Энгелмайера.

Отмечается, что 68-летний Вайнштейн перенес заболевание без симптомов.

О заражении продюсера коронавирусом стало известно 23 марта. Вайнштейн сдал тест на COVID-19 в тюрьме строгого режима на острове Райкерс – он показал положительный результат.

Как ранее писал amic.ru, The New York Times опубликовала материал о том, что от домогательств Вайнштейна страдали его сотрудницы на протяжении 30 лет. Продюсер требовал от них близости в обмен на карьерный рост.

После этого материала от него ушла жена. Обвинения в домогательстве подтвердили и ряд известных актрис, в числе которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Эшли Джадд. Напомним, Вайнштейн работал над такими картинами, как дилогия режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" и серия фильмов "Крик". Он был награжден "Оскаром" за продюсирование "Влюбленного Шекспира".