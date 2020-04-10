Ваша карта заблокирована. Бийчанка стала жертвой аферистки из Самары

27-летняя женщина, которая дважды была осуждена за мошенничество, совершила 18 преступлений аналогичного характера, передает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Находясь в Самарской области, злоумышленница работала по схеме "ваша банковская карта заблокирована". Она обзванивала будущих жертв, представлялась сотрудницей банка и сообщала, что неизвестные пытались снять деньги с карты. Мошенница убеждала людей незамедлительно пойти к банкомату и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Таким образом аферистка заполучила более 300 тысяч рублей. Ее жертвами стали жители Алтайского и Хабаровского краев, а также Республики Башкортостан. Так, только у жительницы Бийска обвиняемая таким методом похитила 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела и направили его в суд на рассмотрение.