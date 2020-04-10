Жители Алтайского края стали чаще обращаться в центр занятости онлайн

В период действия введенного режима всеобщей самоизоляции жители Алтайского края стали чаще пользоваться услугами службы занятости по интернету, сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, за содействием в поиске подходящей работы через интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края за первую неделю апреля поступило 938 обращений. При этом ежедневно фиксируют порядка 120 обращений, сообщила начальник отдела содействия занятости населения ЦЗН Барнаула Любовь Парамонова.

"Специалисты в дистанционном режиме рассматривают документы, по телефону разъясняют гражданам, как самостоятельно искать работу, подать резюме, зарегистрироваться в качестве безработного и получить другие услуги. Мы консультируем по всем возникающим вопросам, так что наши клиенты могут рассчитывать на всестороннюю поддержку", – отметила Парамонова.

Для решения проблем с трудоустройством специалисты центра занятости рекомендуют портал "Работа в России", который уже показал свою эффективность в помощи с поиском подходящих вакансий.