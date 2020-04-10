"В кризис пицца должна быть по 300". Новая сеть ресторанов быстрой еды зашла в Барнаул

В Барнауле из-за пандемии коронавируса закрыты рестораны, кафе, закусочные, столовые. Некоторые работают только на доставку, другие на время режима самоизоляции приостановили деятельность. Однако именно в кризис в город зашла всемирная сеть ресторанов быстрого питания — Big Daddys Food, которая набрала известных шеф-поваров Барнаула, перестроилась на работу "онлайн" и готова за 800 рублей накормить семью двумя килограммами пиццы.

Важны качество, количество и точность

Big Daddys Food – это одна из всемирных сетей ресторанов быстрого питания. Открытие заведения в Барнауле почти совпало с началом режима самоизоляции. Однако владелец кафе, работающего по франшизе, уверен: именно это помогло набрать в штат сотрудников, которые ранее трудились в высокой кухне.

"В штате работают квалифицированные специалисты: повара-универсалы, повара-кондитеры, повара горячего и холодного цеха, все они – высшей категории. Многие из них работали в известных ресторанах Барнаула, Горного Алтая, Белокурихи, а теперь трудятся у нас. Поэтому "пицца от шеф-повара" – это не пустые слова", – говорит собственник Дмитрий.

В Big Daddys Food есть пять направлений: бизнес-ланч, пицца, фуд-корт, фаст-фуд и японская кухня-вок, которая заработает в конце месяца. Дмитрий говорит, что барнаульцы очень любят пиццу, такос, кесадилью, буррито – то, чем можно перекусить на бегу и удобно взять с собой. Но важно, что все ингредиенты совпадали с описанием блюда в меню.

"Горожане любят, чтобы было с пылу-жару, качественно, вкусно и недорого. Однако горожанам важно, чтобы было все строго по описанию. Сказано – базилик, значит, базилик, если в составе "рубленая ветчина", то только она, никакой замены, никаких колбасок и фарша. Продукт должен точно соответствовать рецепту. Также важен бес блюда. Мы делаем просто: если вес пицыы 650 граммов, то клиенту предлагаем 700 граммов. Нельзя, чтобы был недовес", – говорит Дмитрий.

Обращают внимание барнаульцы на цену и размер порции. Особенно сейчас, когда многие семьи целыми днями находятся дома, и накормить всех быстро, вкусно и недорого.

"Пицца должна стоить от 350 рублей, не 450, не 800, а в кризис люди должны покупать вообще по 300 рублей. Поэтому сейчас у нас действует акция: за 800 рублей мы доставляем почти два килограмма пиццы, и вся семья поужинала "от пуза", – отмечает собственник ресторана.

Что можно купить в Big Daddy's Food?

Big Daddy's Food разнообразное меню, и каждое блюдо – это трансформер, которое можно "собирать", добавляя или убирая любой ингредиент на свой вкус.

Сейчас барнаульцам доступны для заказа:

пицца "30 см" (от 400 гр) от 200 рублей;

пицца "36 см" (700 гр) от 350 рублей;

кесадилья (400 гр) от 250 рублей;

такос (400 гр) от 250 рублей;

буррито (400 гр) от 250 рублей.

В ресторане действует сразу несколько акций. Так, при покупке двух пицц диаметром 36 см, пицца диаметром 30см в подарок. А при заказе от 1000 рублей доступна скидка до 30% в зависимости от суммы покупки.



Контакты ресторана Big Daddy's Food:

проспект Строителей, 22, (напротив гостиницы "Барнаул")

тел. доставки: 8 (983) 351-85-48; 8 (964) 086-67-09

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