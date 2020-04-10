Барнаул стал лидером по снижению цены на бензин в России

В Барнауле зафиксировали наибольшее снижение цен на топливо в стране за неделю с 30 марта по 5 апреля. Литр АИ-92 в городе подешевел на 1%, сообщают в Росстате.
Сейчас средняя стоимость 92-го в России составляет 42,49 руб., АИ-95 – 45,92 руб. Бензин марки АИ-98 стоит 52,08 руб. Средняя стоимость одного литра дизтоплива равна 47,91 руб.
Вместе с тем, по данным Алтайкрайстата, в марте в целом бензин в регионе подорожал на 0,1% по сравнению с февралем 2020 года.
На данный момент в Барнауле литр АИ-92 в среднем стоит 40,90 руб., АИ-95 – 42,95. За литр АИ-98 просят 48,98 руб., а за дизтопливо – 47,80 руб.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в России намерены временно запретить ввоз бензина в страну из-за рубежа. Необходимость такого решения связана с тем, что из-за резкого падения цен на нефть стоимость топлива в других государствах сильно снизилась, в то время как в РФ осталась примерно на том же уровне.
Комментарии
Спасибо, мы все почувствовали падение цены бензина
Это заслуга Томенка, как минимум орден и в Москву, карету ему карету....
10.04.2020 10:17
- гость
это мы пока ,,радуемся" падению цен на нефть и газ.
а за бензин- летом,начнем радоваться.
Как сказал С. Лавров: "Д. б.!"
За что нам такое счастье?
По первому закону термодинамики следует ждать повышения цены на всё остальное.
Это не снижение. Это прям ОБВАЛ. 1%.
Страна уродов...
1% это однозначно победа!
4 копейки
Агроменное достижение!!!
10.04.2020 10:37
- гость -
4 копейки
Нравится мне, что нынешняя апазиция так не может научиться считать.
Комментаторы как бабки! Одна брякнет,и другие подхватили, одно,да потому. Хоть бы цену реальную узнали...
Нравится мне, что нынешняя апазиция так не может научиться считать.
Школотроль, не умеешь в уме проценты посчитать-возьми калькулятор.
40р-100%, 1% это Х .
Умножаем 1 на 40 и делим на 100
Получаем 0.4
10.04.2020 11:05
22
39.65.нефть.пром.Газ
10.04.2020 11:11
- гость
вроде же 40 копеек выходит-по твоей формуле.
11:11
40 копеек
10.04.2020 11:18
вопрос- ответ
Откуда студиозису-навальнёнку знать, что в рубле было 100 копеек?
да,нет-это с похмелья,голова ещё не заработала.
Народ всё не может снять розовые очки и понять, что 40 копеек это практически ничего и будут славить императора нашего за эту щедрость, и гнобить людей, которые видят весь этот бред.
Я не понял, а чего вы все % высчитываете? 92-й на РН стоил 41,25 р/л. Сейчас стоит 40,35 р/л. Вот сейчас и считайте, Лобачевские недоделанные.
Прикольная история!
А как с ценой в том же Бийске? на сколько процентов? А в Камне как дела с бензином?
На некоторых ГПН 92-ой по 40,35. Если при этом заправляться 30 и более литров за раз, то в мою.приложении есть штрих-код, который ещё по 50коп/л скидывает. Получается 39,85руб. Ну и по 2р бонусами зачисляются на карту ГПН. В итоге 37,85р/л. Конечно, это не 22-25руб/л как в том же Казахстане, но хоть что-то.
ОХРИНЕТЬ !!!!! Где?
Сейчас стоит 40,35 р/
Сейчас заправился на Газпромнефть по 40,05 руб., бенз отличного качества, много лет там заправляюсь, где не скажу, ваших пузотерок еще там не хватало, очередь создавать, заправляйтесь на других Газпромнефть по 40,35.
Вот так-то!! Бенз не может дешеветь только у нас!