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Барнаул стал лидером по снижению цены на бензин в России

, ИА "Амител"
Стоимость топлива за неделю упала на 1%
Фото: Autozam.ru

Фото: Autozam.ru

В Барнауле зафиксировали наибольшее снижение цен на топливо в стране за неделю с 30 марта по 5 апреля. Литр АИ-92 в городе подешевел на 1%, сообщают в Росстате.

Сейчас средняя стоимость 92-го в России составляет 42,49 руб., АИ-95 – 45,92 руб. Бензин марки АИ-98 стоит 52,08 руб. Средняя стоимость одного литра дизтоплива равна 47,91 руб.

Вместе с тем, по данным Алтайкрайстата, в марте в целом бензин в регионе подорожал на 0,1% по сравнению с февралем 2020 года.

На данный момент в Барнауле литр АИ-92 в среднем стоит 40,90 руб., АИ-95 – 42,95. За литр АИ-98 просят 48,98 руб., а за дизтопливо – 47,80 руб.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в России намерены временно запретить ввоз бензина в страну из-за рубежа. Необходимость такого решения связана с тем, что из-за резкого падения цен на нефть стоимость топлива в других государствах сильно снизилась, в то время как в РФ осталась примерно на том же уровне.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.04.2020 10:17
- гость -

Спасибо, мы все почувствовали падение цены бензина

10.04.2020 10:20
Медведь-шатун

Это заслуга Томенка, как минимум орден и в Москву, карету ему карету....

10.04.2020 10:22
аминь

10.04.2020 10:17
- гость
это мы пока ,,радуемся" падению цен на нефть и газ.
а за бензин- летом,начнем радоваться.

10.04.2020 10:23
- гость -

Как сказал С. Лавров: "Д. б.!"

10.04.2020 10:28
- гость -

За что нам такое счастье?
По первому закону термодинамики следует ждать повышения цены на всё остальное.

10.04.2020 10:36
Проходимец

Это не снижение. Это прям ОБВАЛ. 1%.
Страна уродов...

10.04.2020 10:37
- гость -

1% это однозначно победа!
4 копейки

10.04.2020 10:39
- гость -

Агроменное достижение!!!

10.04.2020 10:58
- гость -

10.04.2020 10:37
- гость -
4 копейки

Нравится мне, что нынешняя апазиция так не может научиться считать.

10.04.2020 11:05
22

Комментаторы как бабки! Одна брякнет,и другие подхватили, одно,да потому. Хоть бы цену реальную узнали...

10.04.2020 11:11
- гость -

Нравится мне, что нынешняя апазиция так не может научиться считать.

Школотроль, не умеешь в уме проценты посчитать-возьми калькулятор.
40р-100%, 1% это Х .
Умножаем 1 на 40 и делим на 100
Получаем 0.4

10.04.2020 11:12
вопрос- ответ


10.04.2020 11:05
22
39.65.нефть.пром.Газ

10.04.2020 11:18
вопрос- ответ

10.04.2020 11:11
- гость
вроде же 40 копеек выходит-по твоей формуле.

10.04.2020 11:19
- гость -

11:11
40 копеек

10.04.2020 11:39
- гость -

10.04.2020 11:18
вопрос- ответ

Откуда студиозису-навальнёнку знать, что в рубле было 100 копеек?

10.04.2020 11:55
вопрос- ответ

да,нет-это с похмелья,голова ещё не заработала.

10.04.2020 11:59
Странник

Народ всё не может снять розовые очки и понять, что 40 копеек это практически ничего и будут славить императора нашего за эту щедрость, и гнобить людей, которые видят весь этот бред.

10.04.2020 12:03
- гость -

Я не понял, а чего вы все % высчитываете? 92-й на РН стоил 41,25 р/л. Сейчас стоит 40,35 р/л. Вот сейчас и считайте, Лобачевские недоделанные.

10.04.2020 12:09
- гость -

Прикольная история!

10.04.2020 12:10
- гость -

А как с ценой в том же Бийске? на сколько процентов? А в Камне как дела с бензином?

10.04.2020 12:37
- гость -

На некоторых ГПН 92-ой по 40,35. Если при этом заправляться 30 и более литров за раз, то в мою.приложении есть штрих-код, который ещё по 50коп/л скидывает. Получается 39,85руб. Ну и по 2р бонусами зачисляются на карту ГПН. В итоге 37,85р/л. Конечно, это не 22-25руб/л как в том же Казахстане, но хоть что-то.

10.04.2020 13:13
Гога

ОХРИНЕТЬ !!!!! Где?

10.04.2020 16:59
- гость -

Сейчас стоит 40,35 р/

Сейчас заправился на Газпромнефть по 40,05 руб., бенз отличного качества, много лет там заправляюсь, где не скажу, ваших пузотерок еще там не хватало, очередь создавать, заправляйтесь на других Газпромнефть по 40,35.

10.04.2020 20:29
владимир

Вот так-то!! Бенз не может дешеветь только у нас!

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