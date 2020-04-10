Барнаул стал лидером по снижению цены на бензин в России

В Барнауле зафиксировали наибольшее снижение цен на топливо в стране за неделю с 30 марта по 5 апреля. Литр АИ-92 в городе подешевел на 1%, сообщают в Росстате.

Сейчас средняя стоимость 92-го в России составляет 42,49 руб., АИ-95 – 45,92 руб. Бензин марки АИ-98 стоит 52,08 руб. Средняя стоимость одного литра дизтоплива равна 47,91 руб.

Вместе с тем, по данным Алтайкрайстата, в марте в целом бензин в регионе подорожал на 0,1% по сравнению с февралем 2020 года.

На данный момент в Барнауле литр АИ-92 в среднем стоит 40,90 руб., АИ-95 – 42,95. За литр АИ-98 просят 48,98 руб., а за дизтопливо – 47,80 руб.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в России намерены временно запретить ввоз бензина в страну из-за рубежа. Необходимость такого решения связана с тем, что из-за резкого падения цен на нефть стоимость топлива в других государствах сильно снизилась, в то время как в РФ осталась примерно на том же уровне.