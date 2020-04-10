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90-летняя жительница США переболела COVID-19 и поделилась секретом выздоровления

, ИА "Амител"
Врачи назвали её исцеление чудом
Фото: ap.com

Фото: ap.com

90-летняя жительница Нью-Йорка Анна Фортунато, переболевшая COVID-19, рассказала секрет своего выздоровления. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Первый симптом болезни, боль в горле, женщина заметила 13 марта и, не придав ему значения, списала на простуду. Однако через пару дней её самочувствие ухудшилось, и ей пришлось лечь в больницу.

Там у Анны выявили коронавирус, причем прогноз был неблагоприятным – по данным ВОЗ, от COVID-19 погибает почти 20% людей старше 80, а сама Анна страдала астмой. Как известно, при респираторных заболеваниях COVID-19 протекает намного тяжелее.

Почти две недели женщина провела в больнице. Ей давали антималярийный гидроксихлорохин, эффективность которого ещё не подтверждена, а через 13 дней женщина пошла на поправку. Врачи назвали её исцеление чудом, но сама она считает, что главное в борьбе с заболеванием – не терять оптимизма.

"Вставайте с кровати, не лежите все время. Если я справилась, то вы тоже сможете", – заявила Фортунато.

Как уже сообщал amic.ru, ранее от коронавируса излечился голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Сейчас он находится в тюрьме строгого режима, где продолжает отбывать назначенные ему 23 года заключения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.04.2020 11:18
гость

антималярийный гидроксихлорохин

Если в 90 лет помог, то шансы есть

10.04.2020 11:20
- гость -

А мне вот очень интересно, почему нет ни одного комментария или рассказа от наших соотечественников, которые "успешно вылечились". Лещенки, Николаевы, Бабкины, это совсем другая история, совсем другие деньги.
Где хоть один рассказ о том как заболел, что чувствовал, как и чем лечили? Там что, подписку о неразглашении гостайны с них берут?

10.04.2020 11:24
гость

Лещенко, Николаев и Бабкина выздоровели? Не слышал. Если так, то это не плохо

10.04.2020 11:28
- гость -


10.04.2020 11:20
- гость -

Не, ну если начнут такие истории публиковать, люди начнут сопоставлять и может выясниться, что картинка, которую рисует власть не совпадает с истинной...

10.04.2020 11:31
- гость -

10.04.2020 11:20
- гость -

Погуглите, есть. Например Светлана Касьян - оперная певица. Заодно много интересного узнаете про течение болезни.

10.04.2020 11:36
- гость -

Вставайте с кровати, не лежите все время.

В этом и секрет долголетия, я думаю. И таблетки горстями не пить.

10.04.2020 11:42
- гость -

Ежели начнем излечиваться то ПФ недоволен будет

10.04.2020 13:41
- гость -

Лещенко ваще не уверен, что у него был короновирус

10.04.2020 15:45
- гость -

10.04.2020 13:41
- гость -
Лещенко ваще не уверен, что у него был короновирус
------------
А тесты показали коронавирус.

10.04.2020 16:50
- гость -

10.04.2020 15:45
- гость -

Не показали. Ни у Лещенко, ни у Бабкиной.

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