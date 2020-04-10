90-летняя жительница США переболела COVID-19 и поделилась секретом выздоровления

90-летняя жительница Нью-Йорка Анна Фортунато, переболевшая COVID-19, рассказала секрет своего выздоровления. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Первый симптом болезни, боль в горле, женщина заметила 13 марта и, не придав ему значения, списала на простуду. Однако через пару дней её самочувствие ухудшилось, и ей пришлось лечь в больницу.

Там у Анны выявили коронавирус, причем прогноз был неблагоприятным – по данным ВОЗ, от COVID-19 погибает почти 20% людей старше 80, а сама Анна страдала астмой. Как известно, при респираторных заболеваниях COVID-19 протекает намного тяжелее.

Почти две недели женщина провела в больнице. Ей давали антималярийный гидроксихлорохин, эффективность которого ещё не подтверждена, а через 13 дней женщина пошла на поправку. Врачи назвали её исцеление чудом, но сама она считает, что главное в борьбе с заболеванием – не терять оптимизма.

"Вставайте с кровати, не лежите все время. Если я справилась, то вы тоже сможете", – заявила Фортунато.

Как уже сообщал amic.ru, ранее от коронавируса излечился голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Сейчас он находится в тюрьме строгого режима, где продолжает отбывать назначенные ему 23 года заключения.