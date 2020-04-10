Барнаульцев просят покинуть остановки на пять-семь минут

В Барнауле продолжают обрабатывать территории, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Специалисты используют дезинфицирующие средства "ДезХлор", "ДПАлтай", "ДезХлорантин".

Все эти вещества безопасны для людей, однако после обработки доступ к подземным переходам ограничивают на полчаса, к остановкам общественного транспорта – на 5-7 минут, сообщает пресс-центр мэрии.

В пятницу, 10 апреля, работы идут на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина. Всего будет обработано около 70 остановочных павильонов, 20 общественных территорий и подземный переход на площади Октября.

Как уже сообщал amic.ru, работы по дезинфекции в Барнауле стартовали 3 апреля. До 12 апреля специалисты должны в целом обработать более 600 остановок, 57 общественных пространств, три подземных перехода.