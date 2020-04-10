Пятница, 10 Апрель, 11:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,61
€ 81,09
7°

10131 +0
Обь
318см +25


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Барнаульцев просят покинуть остановки на пять-семь минут

, ИА "Амител"
В городе продолжается дезинфекция общественных мест
Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В Барнауле продолжают обрабатывать территории, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Специалисты используют дезинфицирующие средства "ДезХлор", "ДПАлтай", "ДезХлорантин".

Все эти вещества безопасны для людей, однако после обработки доступ к подземным переходам ограничивают на полчаса, к остановкам общественного транспорта – на 5-7 минут, сообщает пресс-центр мэрии.

В пятницу, 10 апреля, работы идут на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина. Всего будет обработано около 70 остановочных павильонов, 20 общественных территорий и подземный переход на площади Октября.

Как уже сообщал amic.ru, работы по дезинфекции в Барнауле стартовали 3 апреля. До 12 апреля специалисты должны в целом обработать более 600 остановок, 57 общественных пространств, три подземных перехода.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:27
"В кризис пицца должна быть по 300". Новая сеть ресторанов быстрой еды зашла в Барнаул 0
11:20
Почти на 2% снизились зарплаты в России с начала 2020 года 1
11:06
Продадим машины: директор Барнаульского зоопарка о том, как выживает "Лесная сказка" 4
10:53
Барнаульцев просят покинуть остановки на пять-семь минут 0
10:39
90-летняя жительница США переболела COVID-19 и поделилась секретом выздоровления 4
10:25
Жители Алтайского края стали чаще обращаться в центр занятости онлайн 0
10:13
Барнаул стал лидером по снижению цены на бензин в России 14
10:00
Богатырское блюдо для силы и энергии. Фаршированный перец с необычной начинкой 0
09:48
Британские ученые выяснили, что цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни 2
09:33
Ваша карта заблокирована. Бийчанка стала жертвой аферистки из Самары 1
09:19
Харви Вайнштейн излечился от коронавируса 19
09:08
Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с COVID-19 57
08:40
12 тысяч семей в Алтайском крае получают выплаты за рождение первого ребенка 0
08:20
Туфли по почте, платье на такси. Как fashion-ретейл Барнаула выживает в эпоху COVID 8
08:13
С йодом и кальцием. Где найти чистую питьевую воду с хорошим составом 0
08:05
"Как ещё не спился с этим вирусом": бездомные о жизни на улице во время самоизоляции 19
07:56
Голливудский актер Эзра Миллер может лишиться ролей из-за нападения на фанатку 0
07:44
Врачи: люди с ожирением больше подвержены депрессии 5
07:30
Пинк, Том Хэнкс и Принц Чарльз: кто из знаменитостей подхватил коронавирус 1
07:15
Меня отправили в неоплачиваемый отпуск и сократили зарплату. Законно ли это? 12
07:03
Фасад нарасхват. Как шифер и бетон принесли успех алтайскому бизнесмену 2
06:55
"Живой комплекс". Застройщик рассказал о квартале между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 14
06:40
"Кинопоиск" ищет сценаристов для своих сериалов. Конкурс доступен для всех 1
06:29
Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу 0
06:16
Только МРОТ. Почему алтайская культура пострадала от COVID-19 не меньше бизнеса 6
06:03
Холодно и скользко. О погоде в Алтайском крае 10 апреля 0
23:42
Девятиклассников освободили от сдачи предметов по выбору на ОГЭ 0
23:16
В Алтайском крае могут досрочно открыть салоны красоты 12
22:46
Россиян могут освободить от платы за капремонт 4
22:19
На Алтае пенсионерка лишилась денег при продаже коровы 3
21:52
СМИ: участники ОПЕК+ договорились о резком сокращении добычи нефти 19
21:07
Компании, увольняющие сотрудников в нерабочий месяц, не получат господдержку 18
20:32
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 11 10
20:20
В Барнауле подготовили госпиталь для больных коронавирусом детей 0
19:45
В Горном Алтае разрешили работать парикмахерским и салонам красоты 4
19:13
Гендиректор АО "Курорт Белокуриха" рассказал о ежедневных многомиллионных убытках 19
18:40
Максим Костенко рассказал, что зарплаты учителей в Алтайском крае не снизятся 0
18:13
Костенко уточнил, как будут работать детские лагеря в Алтайском крае 0
17:57
Алтайский министр рассказал, когда у школьников закончится учебный год 0
17:31
Россияне могут накопить огромные долги за услуги ЖКХ 7
17:15
Замначальника Алтайской таможни осудят за незаконную охоту 8
17:06
Врач развеял миф о пользе некоторых продуктов в борьбе с коронавирусом 6
16:53
Российские родители просят перенести сроки призыва в армию 4
16:42
Еще у одного ребенка в Алтайском крае подтвердили COVID-19 19
16:38
"Переживут ли ваши легкие коронавирус?": тесты от Елены Малышевой 7
16:29
Грузовик с газовыми баллонами перевернулся посреди дороги в Барнауле 4
16:17
Не теряли времени даром. Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян 6
16:04
Горело и взрывалось. Мужчина пострадал при пожаре в Бийске 0
15:50
Жителя Алтайского края оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Томске 17
15:36
В России умерли еще 13 человек, зараженных коронавирусом 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.