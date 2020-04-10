Почти на 2% снизились зарплаты в России с начала 2020 года

На 1,8% снизились зарплаты в России с начала 2020 года, а самой высокооплачиваемой отраслью стало строительство, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа".

За первые три месяца текущего года наиболее востребованными на рынке труда оказались специалисты в сфере продаж, производства, строительства, транспорта и автомобильного бизнеса. Вакансии этих групп занимали 66,4% от общего числа. Среди соискателей самой популярной стала профессия продавца.

По итогам I квартала 2020 года самой высокооплачиваемой группой профессий в России оказалось "строительство" – средний месячный оклад в этой сфере составил 54,8 тысячи рублей, а предложения по зарплате увеличились на 10%. На втором месте расположился "автомобильный бизнес" с зарплатой 47,4 тысячи рублей. Кроме того, зарплатные предложения выросли в сферах "медицина, фармацевтика" (+1,9%), "без опыта" (+1,8) и "охрана и безопасность" (+1,5%).

Наибольшее падение зарплатных предложений произошло в вакансиях для сотрудников банковской сферы – в 2020 году им предлагают на 11% меньше, чем в конце прошлого года.

В целом по стране, согласно данным исследования, с начала текущего года зарплаты снизились на 1,8%. Наиболее отчетливо тенденция прослеживается в Омске (-3,5%), Нижнем Новгороде и Красноярске (по -2,9%). При этом зарплатные предложения работодателей выросли только в Новосибирске (+1,5%), Москве (+0,8%), Тюмени (+0,8%) Ижевске (+0,6) и Казани (+0,3%).