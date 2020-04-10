Стали известны результаты анализа на коронавирус у известного алтайского спортсмена

Второй тест на коронавирус у члена сборной России по спортивной гимнастике Сергея Найдина из Барнаула дал отрицательный результат, спортсмен может быть выписан из больницы Солнечногорска в ближайшее время, пишет ТАСС.

"Тест пришел отрицательный, предварительно сказали, что у него не подтвердился коронавирус. Мы в ожидании, думаем, еще буквально день-два, и его выпишут. Мы сейчас решаем вопрос, приедут ли за ним из Барнаула или нет, потому что мы настаиваем, чтобы он поехал частным порядком, а не общественным транспортом, чтобы не подхватить ничего. Мы договаривались с директором школы, звонили", – сообщил изданию старший тренер сборной Валентина Родионенко.

Гимнаст из Барнаула Сергей Найдин был отправлен в больницу из учебно-тренировочного центра "Новогорск" 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными.

Позже, когда у гимнаста не было признаков болезни, министр спорта РФ Олег Матицын пообещал "сделать все, чтобы вытащить" Найдина из больницы.

Сергей Найдин – восходящая звезда российской гимнастики, воспитанник барнаульской школы Сергея Хорохордина. Является претендентом на поездку на Олимпиаду в Токио в 2021 году в составе сборной России.