Ехал за бутылкой водки. На Алтае водителя будут судить за смертельное ДТП

В Республике Алтай будут судить водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух девушек. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

1 ноября 2019 года 32-летний житель села Абай Усть-Коксинского района пьяным ехал за рулем своего УАЗ, будучи уже лишенным прав за вождение в нетрезвом виде. Двигаясь с превышением скорости, с неработающими фарами он сбил двух девушек 16 и 17 лет, которые шли по краю дороги. Одна из пострадавших скончалась до приезда врачей, вторую госпитализировали.

Водитель после этого скрылся с места происшествия, но врезался в столб, а затем в забор частного дома. Выяснилось, что он торопился в магазин за еще одной бутылкой водки.

Расследование завершилось. Дело направили в суд. Мужчине грозит до 12 лет колонии.