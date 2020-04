Жители Индии из-за пандемии впервые за 30 лет смогли рассмотреть Гималаи

Жители индийского штата Пенджаб впервые за долгие годы смогли увидеть горы Гималаи, что находятся в 200 километрах от них. Из-за карантинного режима предприятия в стране прекратили выброс вредных веществ и воздух очистился.

Индия считается самой грязной страной в части воздуха: на большей ее территории уровень загрязнения превышает все пределы. Теперь, когда заводы встали, а транспорт почти не выходит на линии, люди могут любоваться снежными вершинами самых высоких гор на Земле. Для того чтобы смог ушел, понадобилось почти три недели.

Некоторые местные жители отмечают, что за 30 лет впервые увидели из своих окон Гималаи.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 3, 2020

So my cousin sent me this.... You can now see the foothills of the himalayas in Himachal from Punjab, thanks to the lockdown and low pollution. This is #Jalandhar. 💫⭐🥰 #IndiaLockdown #IndiaCorona pic.twitter.com/bjNsyWsdUJ — Kash Singh (@kash_education) April 5, 2020

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight 😍#punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R — TjSingh (@covsinghtj) April 3, 2020