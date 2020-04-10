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ДТП в Бийске: один водитель сбежал, другой – в шоке

, ИА "Амител"
Столкнулись "Волга" и "девятка"
Фото: 'Бийский рабочий'

Фото: "Бийский рабочий"

В Бийске столкнулись два автомобиля. Один водитель бросил машину и сбежал. Подробности инцидента сообщает "Бийский рабочий".

По информации издания, ночью на перекрестке улиц Пугачева и Ломоносова столкнулись два отечественных автомобиля. ВАЗ-2109 двигался по второстепенной дороге и врезался в "Волгу" на большой скорости. Водитель "Волги" от внезапного столкновения испытал глубокий шок, а вот о состоянии второго водителя ничего неизвестно: он бросил свой автомобиль и скрылся с места ДТП. Беглеца ищет полиция.

Как ранее сообщил amic.ru, 9 апреля в Барнауле из-за столкновения с Daewoo Nexia перевернулся грузовик с газовыми баллонами. Легковой автомобиль выкинуло на трамвайные пути, а баллоны из грузовика вывалились на проезжую часть.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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