ДТП в Бийске: один водитель сбежал, другой – в шоке

В Бийске столкнулись два автомобиля. Один водитель бросил машину и сбежал. Подробности инцидента сообщает "Бийский рабочий".

По информации издания, ночью на перекрестке улиц Пугачева и Ломоносова столкнулись два отечественных автомобиля. ВАЗ-2109 двигался по второстепенной дороге и врезался в "Волгу" на большой скорости. Водитель "Волги" от внезапного столкновения испытал глубокий шок, а вот о состоянии второго водителя ничего неизвестно: он бросил свой автомобиль и скрылся с места ДТП. Беглеца ищет полиция.

Как ранее сообщил amic.ru, 9 апреля в Барнауле из-за столкновения с Daewoo Nexia перевернулся грузовик с газовыми баллонами. Легковой автомобиль выкинуло на трамвайные пути, а баллоны из грузовика вывалились на проезжую часть.