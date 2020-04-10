Букмекер дал прогнозы на первенство Белоруссии по футболу

В мире растет популярность белорусского футбола. На европейском континенте это единственная страна, где не было приостановлено национальное первенство по футболу.

Чемпионат Европы перенесли из-за пандемии коронавируса. А скромное, по европейским меркам, первенство Белоруссии осталось единственным действующим турниром УЕФА. Так чемпионат привлек к себе внимание болельщиков всего мира.

Полуфинальные матчи турнира "Кубок Беларуси" запланированы на апрель. Как передает check-live.net, в первом поединке команда "Славия Мозырь" примет команду БАТЭ из Борисова, а во втором матче встретятся брестское "Динамо" и "Шахтер" из Солигорска. На кону – выход в финал турнира, а значит, встречи обещают быть бескомпромиссными.

Первый матч: "Славия" против БАТЭ

Несмотря на то, что "Славия" в Кубке Беларуси одержала уверенную победу над всеми своими соперниками, в данной встрече фаворитами являются футболисты из Борисова. Сейчас "Славия" показывает неплохую форму в чемпионате страны. Она успела обыграть "Динамо-Брест" и БАТЭ с идентичным счетом 2:1. Тем не менее букмекеры отдают предпочтение более опытной, титулованной команде из Борисова.

БАТЭ, напротив, на старте чемпионата показывает неуверенную игру. Сначала они проиграли "Энергетику БГУ", после – поражение от "Славии". Но борисовцам удалось одержать победу над "Рухом" с минимальным счетом. Вероятно, БАТЭ будет непросто в матче со "Славией", однако футболисты серьезно настроены на победу.

Второй матч: "Динамо-Брест" против "Шахтера-Солигорск"

Именно второй матч полуфинала кубка страны приковывает большее внимание болельщиков. Брестское "Динамо" пока не отличается стабильной игрой. За три тура Чемпионата Белоруссии команда смогла и проиграть, и сыграть вничью, и одержать победу. Болельщики клуба не рассчитывали на такой старт, оглядываясь на минувший триумфальный чемпионат. Несмотря на это, "Динамо-Брест" не перестает быть фаворитом в белорусском футболе.

Ожидается, что "Шахтер" будет играть от обороны. Команда, скорее всего, не станет слишком раскрываться, играя на чужом поле. А "Бресту" будет непросто вскрыть оборонные порядки команды из Солигорска. Именно здесь на первый план должен выйти класс игроков "Динамо", который существенно превосходит футболистов из "Шахтера".

Из первой и второй встреч полуфинала Кубка Беларуси можно сказать, что на обилие голов не стоит рассчитывать. Кубковый формат сам по себе предусматривает максимальное напряжение. Возможно, что результат матчей решит лишь один гол.