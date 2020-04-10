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Врачам, лечащим от коронавируса, предложили увеличить отпуск

, ИА "Амител"
Депутат Госдумы уже направил соответствующее письмо главе Минздрава
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить отпуск российским медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Соответствующее письмо он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщает RT.

В своем сообщении парламентарий отметил, что в России уже утверждены дополнительные выплаты врачам, которые оказывают помощь заразившимся COVID-19. Однако помимо этого он предлагает обеспечить медикам дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней. По словам депутата, врачи смогут воспользоваться им после завершения "режима особых мер".

Как сообщал amic.ru, медики, которые борются с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Как заявил президент России Владимир Путин в ходе недавнего совещания с главами регионов, врачам, которые напрямую взаимодействуют с зараженными пациентами, будут доплачивать по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи – по 50 тысяч, а младшему медперсоналу и водителям – по 25 тысяч.

По последним данным, в России подтвержден 10 131 случай заболевания коронавирусом и 76 смертей. В Алтайском крае, по данным на утро 10 апреля, у 21 пациента диагностирован COVID-19. Двое из них – дети.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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