11% школьников Алтая не имеют доступа к интернету, телефона или компьютера

Порядка 11% школьников Алтайского края не имеют доступа ни к интернету, ни к гаджету. Это около 30 тысяч человек. Они будут получать задание непосредственно от учителя в распечатанном варианте. Об этом в ходе онлайн-конференции 10 апреля сообщил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Всего, по информации Минобрнауки, 165 тысяч человек в регионе имеют возможность вести дистанционное обучение. Для них не будет проблемой учиться через онлайн-платформу.
"У них есть интернет и гаджеты. Есть и те, у кого нет гаджета. Таких около 1000 человек. На первом этаже школ будет установлен компьютерный класс, где дети смогут заниматься. Есть компьютер, но нет интернета – это около 85 тысяч человек. Они смогут также через компьютерные классы закачать все учебники. Тех, у кого такого нет интернета или компьютера, – это 11%. Они будут получать задания непосредственно через учителя. Около 30 тысяч детей", – сказал Максим Костенко.
По его словам, протяженность онлайн-занятия будет не более 20 минут. После этого необходимо делать паузу. Всего же занятия должны дистанционно длиться не более 2,5 часа. Все уроки начнутся уже с 13 апреля и продлятся до 30 апреля. В некоторых муниципалитетах, если позволит ситуация, ограничения будут сняты, и ученики смогут выйти на учебу непосредственно в школы.
Отметим, доступ к широкополосному проводному интернету имеют около 65% домов в крае. Охват сотовой связью – около 60% территории региона. При этом 85% населения Алтайского края имеют возможность пользоваться мобильным интернетом с технологией 3G и 4G. Как пояснили в министерстве, с операторами мобильной связи провели совещание, где было решено увеличить пропускную способность каналов связи станций в крае. Причина – чтобы жители в условиях изоляции не обрушили интернет, который не рассчитан на такое количество пользователей.
Комментарии
Может быть уже пора обратить внимание на опыт других регионов и закончить учебный год для учеников 1-8 классов. А то издевательство и над детьми, и над родителями с такой учебой
13 го начнется полное олайн обучение, когда будет миллион вопросов, помыкаются да и закончат этот год досрочно
На первом этаже школ будет установлен компьютерный класс, где дети смогут заниматься
То есть они будут в школу ходить. Но дистанционно, потому что сидеть будут на дистанции
Это дикость - в 21 веке не иметь телефона и Интернета - но зато сириям помогаем и крымнаш...
Ну а что удивляться то. Народ малограмотный. До сих пор за каким то лешим на почту ходят коммуналку платить, пенсию получать, деньги на телефон закинуть и проч.
Да здравствует "бесплатное" образование, для которого нужно гаджетов больше, чем для запуска ракеты в космос.
10.04.2020 11:51
АБОРИГЕН
а ты, вот, чота яхту себе нормальную купить не в состоянии, нищеброд.
10.04.2020 11:46
- гость -
Это дикость - в 21 веке не иметь телефона и Интернета
Представь себе не везде еще есть вышки для хорошей сотовой связи. Алтайский край - это не Монако или Сан-Марино.
в новосибирске уже учатся дистанционно. почитайте как там этому рады учителя, ученики и их родители. надеюсь не станут нас вначале тренировать и всем нервничать, а сразу завершат. попробуйте детей заставить учиться дома самостоятельно, если родители на работе. много детей отправили в деревни. ждем-с
10.04.2020 11:51
АБОРИГЕН
Пенсионерка, но меня тоже это бесит, когда наличку снять в банкомате вдруг понадобилось, а там какой нибудь тормоз средних лет коммуналку оплачивает, кредит или вобще на телефоны кидает.
есть же ,,волонтеры партии"-принесут домашнее задание,оставят под дверью- затем,заберут и отнесут в школу.
За Царя!Печенеги не пройдут.
10.04.2020 12:04
- гость -
да ещё и не с одной квитанцией,а с несколькими и ещё и пару кредитных договоров.
и бурчит-,,а шо такое?мне нада!"
Уважаемый Ростелеком за 2 мб сдирает 571 рубль. Сюда входит тариф 450 и остальное за обслуживание линии. Линия мне не принадлежит но платить приходится. Альтернативы нет. Сотовый интернет ваще отстой. Поинтересовался во сколько обойдётся подключение оптоволокна.... 15000 руб..... Поэтому и не удивительно что интернета нету.
АБОРИГЕН.... ТЫ ЗАЕХАЙ В ЧАУЗОВО И ЗАПЛАТИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗА УСЛУГИ...