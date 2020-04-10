11% школьников Алтая не имеют доступа к интернету, телефона или компьютера

Порядка 11% школьников Алтайского края не имеют доступа ни к интернету, ни к гаджету. Это около 30 тысяч человек. Они будут получать задание непосредственно от учителя в распечатанном варианте. Об этом в ходе онлайн-конференции 10 апреля сообщил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Всего, по информации Минобрнауки, 165 тысяч человек в регионе имеют возможность вести дистанционное обучение. Для них не будет проблемой учиться через онлайн-платформу.

"У них есть интернет и гаджеты. Есть и те, у кого нет гаджета. Таких около 1000 человек. На первом этаже школ будет установлен компьютерный класс, где дети смогут заниматься. Есть компьютер, но нет интернета – это около 85 тысяч человек. Они смогут также через компьютерные классы закачать все учебники. Тех, у кого такого нет интернета или компьютера, – это 11%. Они будут получать задания непосредственно через учителя. Около 30 тысяч детей", – сказал Максим Костенко.

По его словам, протяженность онлайн-занятия будет не более 20 минут. После этого необходимо делать паузу. Всего же занятия должны дистанционно длиться не более 2,5 часа. Все уроки начнутся уже с 13 апреля и продлятся до 30 апреля. В некоторых муниципалитетах, если позволит ситуация, ограничения будут сняты, и ученики смогут выйти на учебу непосредственно в школы.

Отметим, доступ к широкополосному проводному интернету имеют около 65% домов в крае. Охват сотовой связью – около 60% территории региона. При этом 85% населения Алтайского края имеют возможность пользоваться мобильным интернетом с технологией 3G и 4G. Как пояснили в министерстве, с операторами мобильной связи провели совещание, где было решено увеличить пропускную способность каналов связи станций в крае. Причина – чтобы жители в условиях изоляции не обрушили интернет, который не рассчитан на такое количество пользователей.