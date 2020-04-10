Выпускные вечера в Алтайском крае не отменят

Выпускные вечера в школах Алтайского края обязательно состоятся. Об этом заявил министр образования региона Максим Костенко, отвечая на вопрос amic.ru в ходе онлайн-конференции 10 апреля.

Выпускные пройдут не в привычные даты, то есть в последнюю неделю июня, а после 11 июля. Именно тогда должна закончиться основная волна ЕГЭ.

Как уже сообщал amic.ru, ЕГЭ в России из-за пандемии коронавируса и затянувшихся каникул перенесли. Старт намечен на 8 июня. ОГЭ должны начаться 9 июня. При этом девятиклассников освободили от двух экзаменов, которые сдаются на выбор. В итоге они пройдут только два обязательных испытания – по математике и русскому языку.