ВЦИОМ: почти 85% россиян отказались от встреч с друзьями

Почти 85% россиян прекратили видеться с друзьями, а 70% – перестали жать руки и обниматься при встрече. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, пандемия COVID-19 серьезно повлияла на привычки россиян. На 2 апреля почти 70% жителей страны перестали жать руки и обниматься при встрече. При этом 30 марта таких было около 60%, а 26 марта – чуть меньше половины.

С 26 марта также увеличилось и число тех, кто перестал видеться с друзьями – тогда от встреч отказывалась лишь половина респондентов. 30 марта число возросло до 76%, а 2 апреля – почти до 85%.

Также у россиян спросили и о прогулках. На 2 апреля от них отказались почти 80% соотечественников, хотя 26 марта эта доля составляла 40%.

Как ранее сообщил amic.ru, специалисты НИУ ВШЭ установили, что только 12% россиян считают статистику по COVID-19 правдоподобной. При этом почти треть опрошенных заявили, что официальные данные сильно занижены.