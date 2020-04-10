Скончавшийся сибиряк оказался носителем двух штаммов COVID-19

Один из скончавшихся в Иркутске пациентов c COVID-19 оказался носителем двух разных штаммов вируса, сообщила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева во время сессии Заксобрания 10 апреля. Трансляция велась на сайте регионального парламента.

Ледяева подчеркнула, что умерший мужчина контактировал с двумя зараженными, один из которых прибыл из-за границы, а другой – из Бурятии. Кроме того, болезнь у него протекала в крайне тяжелой форме.

По последним данным, в Иркутской области коронавирус подтвердили у 22 человек. Двое из них умерли.

В России зафиксировали 10 131 случай заражения COVID-19, в 76 случаях болезнь завершилась летальным исходом. В Алтайском крае у 21 пациента диагностирована опасная инфекция.