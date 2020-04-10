Алтайским учителям будут компенсировать затраты на интернет из-за дистанта

Часть учителей Алтайского края могут рассчитывать на компенсацию за услуги интернета и связи из-за работы по дистанционному обучению. Об этом в рамках онлайн-конференции сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко.

По его словам, многие провайдеры пошли навстречу из-за ситуации с коронавирусом в стране и улучшили связь в школах. Некоторые операторы провели перерасчет и решили не взимать плату с учителей за домашний интернет за апрель. Несколько компаний, включая "МегаФон", уже предоставили бесплатные SIM-карты педагогам. По словам Максима Костенко, он обращается к другим сотовым гигантам с просьбой не взимать плату с сотрудников общеобразовательных учреждений. Так, например, "Билайн" уже готов предоставить учителям большой пакет интернета 25 гигабайт на льготных условиях – 200 рублей в месяц.

Министр еще раз поблагодарил педагогов края за работу в период эпидемии коронавируса, добавив, что именно на их плечи в это время ложится колоссальная ответственность.

По данным Максима Костенко, дистанционное обучение на Алтае начнется для школьников 13 апреля. В некоторых муниципалитетах, где будет нормальная эпидобстановка, могут вновь вернуться к нормальной форме обучения. При этом сейчас на Алтае 30 тысяч школьников не имеют ни доступа в интернет, ни компьютера или других гаджетов. У 165 тысяч же есть и то и другое. 1000 человек имеют гаджеты, но у них нет интернета.